Diamond International presenta la fragranze “Aqua di Sorrento”

Ci sono luoghi che entrano a far parte dell’immaginario collettivo grazie a film, canzoni, racconti, e che diventano tasselli inamovibili del nostro bagaglio culturale: questo è il caso di Sorrento che incanta da sempre turisti di tutto il mondo, regalando l’atmosfera della dolce vita italiana. Con il suo mare dai riflessi verdi e blu, il profumo frizzante dei limoneti, gli scorci incantevoli e la dolce aria mite, Sorrento racchiude in sé l’essenza stessa dell’italianità.

La tradizione delle «Acque» dei luoghi L’Italia, grazie alla sua biodiversità, alla sua storia millenaria, alla posizione di crocevia di popoli e culture, è un paese simbolo della ricchezza di profumi. Se pensiamo ad un luogo come Sorrento, già presente nell’immaginario collettivo per i suoi colori, la sua vegetazione e il suo clima, il profumo che ci evoca non è solo il profumo di Sorrento, ma il profumo di uno stato d’animo.

Aqua di Sorrento Partenope eau de parfum, una fragranza luminosa, gioiosa e frizzante, come un raggio di sole fra gli agrumeti della costiera. Lo stemma che contraddistingue il logo, inciso anche nella capsula oro, e il fregio ornamentale presente nell’astuccio, si ispirano alle decorazioni delle maioliche vietresi. Il packaging si contraddistingue per la ricerca di un sapore vintage fatta di sottili dettagli, con la precisa volontà di trasferire un carattere di preziosa eleganza, in chiave minimal. Succose note agrumate di limone, arancio e mandarino, si sposano con la dolcezza croccante della mela verde per trovare, nel morbido cuore fiorito la delicatezza dei petali di mughetto, gelsomino e giglio. Nel fondo, la cremosità di musk e l’eleganza dei legni suggellano la creazione, rendendola avvolgente e confortevole.

A completare la fragranza lo Shower Gel Rinfrescante 400ml e la Crema Corpo Nutriente con Aloe Vera 300ml, entrambi con estratto naturale di Limone. Grazie agli alfa-idrossiacidi in esso contenuti, presenta proprietà esfolianti e leviganti, in grado di rendere la pelle più luminosa ed elastica, stimolando il rinnovamento cellulare e prevenendo i segni dell’invecchiamento.

Come già anticipato, la tradizione delle “Acque” continua con Colonia Mediterranea Posillipo eau de parfum in cui riaffiora il fascino delle «AQUE MIRABILIS», cioè le originali Acque di Colonie di un tempo, ma in una chiave moderna e totalmente inaspettata, dove emergono prorompenti i profumi della macchia Mediterranea. Questa Colonia mette in evidenza la sua eleganza velatamente vintage, lo stemma ispirato alle maioliche vietresi e il fregio che ricorda l’elemento del mare e il connubio con la naturalità.

All’interno dell’essenza sono presenti una molteplicità di oli essenziali naturali, che creano l’armonia della piramide olfattiva: oli essenziali naturali di Limone, Pepe Nero, Eucalipto, Timo, Arancio Dolce, Camomilla, estratto naturale di Salvia. In particolare, gli oli essenziali di Cedro della Virginia, Zenzero Nigeriano, Lavanda Francese e Patchouli Indonesiano appartengono al programma «Naturals Together», poiché si certifica che sono estratti e lavorati in modo etico e sostenibile, preservando ambiente e biodiversità, nel rispetto delle popolazioni locali. Anche in questo caso, la Colonia Mediterranea 100ml si completa con Shampoo & Shower Gel Rinfrescante 400ml con estratto di bergamotto. Le sue proprietà sono riequilibranti per pelle e cuoio capelluto. inoltre, possiede un potete effetto detox, in grado di detossinare la nostra pelle, rivitalizzandola.

