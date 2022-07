STR Teen 90’s, the New Now

- pubblicità -

Stradivarius lancia 90’s, the New Now, una speciale capsule all’interno della sua linea più giovane STR Teen, ispirata alla moda degli anni ’90. Rivisita i pezzi chiave e le tendenze del decennio, come la vita bassa, i top corti con cut-out, le cinture a catena, gli occhiali cat-eye e le scarpe da ginnastica con plateau.

Tra le proposte spiccano i pantaloni in popeline anni ’90, un simbolo di quegli anni, che torna questa stagione più forte che mai. Questo capo, dal confortevole tessuto di cotone, si caratterizza per le tasche laterali, la vestibilità baggy e l’elastico regolabile in vita. I modelli sono disponibili in nero e verde kaki. La collezione comprende anche corsetti, top con cut-out asimmetrici oppure legati dietro al collo con schiena scoperta, top con spacchi laterali e bralette con cinturino incrociato. 90’s, the New Now è un tuffo nel passato, in quella varietà di stili e tendenze che hanno caratterizzato il decennio in cui linee essenziali e comfort hanno prevalso.

www.stradivarius.com