Mogg presenta Metrica system, un nuovo ritmo per modulare gli spazi

- pubblicità -

L’ultimo pezzo progettato da CTRLZAK per Mogg scandisce un nuovo ritmo e amplia la famiglia di oggetti modulari Metrica system.

- Pubblicità -

Metrica wine rack è un portabottiglie con una struttura semplice che sfrutta la lavorazione industriale del tondino cadenzato in differenti diametri secondo una partizione irregolare. Il volume essenziale si delinea grazie all’incontro di linee rette: il ritmo è scandito dalle bacchette posizionate ad intervalli irregolari su una struttura apparentemente rigorosa entro la quale bottiglie e oggetti ne completano la forma scrivendo di volta in volta nuove composizioni.

La struttura di Metrica wine rack è realizzata in un unico materiale -tondini di metallo saldati- per poter essere il più sostenibile possibile. Il sistema Metrica consiste in una serie di oggetti fra cui, oltre alla novità winery, esistono già una libreria modulare, una libreria freestanding, una consolle e un mobile tv. La modularità del sistema permette di adattarsi ad ambienti differenti e creare composizioni uniche.