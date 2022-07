Crociera nel Mediterraneo: 5 dritte per un’esperienza indimenticabile

- pubblicità -

Per chi non è mai stato in crociera è davvero difficile capire quello che si prova durante un viaggio di questo tipo, perché si tratta di un’esperienza davvero unica nel suo genere, che regala delle grandissime emozioni. Se per voi è la prima volta, scegliere tra una delle crociere Mediterraneo proposte da Costa Crociere è sicuramente un’ottima idea perché in molti casi partono da un porto italiano e sono dunque molto più comode. Sono però altri i consigli di cui fare tesoro per una vacanza indimenticabile: vediamoli insieme.

#1 Scegliere una compagnia italiana

La crociera è senza dubbio un’esperienza meravigliosa, ma non bisogna dimenticare che la compagnia con cui si sceglie di partire fa una grande differenza. Per un tour nel Mediterraneo, optare per un’azienda italiana è sicuramente la cosa migliore da fare e tra tutte Costa Crociere è quella più consigliata. Di recente infatti ha migliorato ulteriormente la propria offerta, proponendo menù stellati a bordo, attività di altissimo livello, visite ed escursioni con più tempo a disposizione. A bordo di una nave Costa Crociere si sta proprio bene, da tutti i punti di vista, e si è certi di trascorrere una vacanza davvero indimenticabile, senza problemi o imprevisti di alcun tipo.

#2 Quale area del Mediterraneo?

Parlare di crociera nel Mediterraneo è piuttosto generico, poiché questo è un mare decisamente ampio e sono numerose le località e le isole che sono circondate dalle sue acque. È dunque importante scegliere l’itinerario che si preferisce, tenendo in considerazione anche la tipologia di vacanza che si desidera fare. Le crociere nel Mediterraneo occidentale, ad esempio, sono perfette per chi vuole visitare le isole Canarie, ma anche il Marocco ad esempio o il Portogallo. Quelle delle isole greche invece si concentrano su questa area, che ha moltissimo da offrire non solo per quanto riguarda il mare ma anche a livello storico-culturale.

#3 Approfittare delle offerte all inclusive

Le migliori compagnie come Costa Crociere propongono sempre delle promozioni molto interessanti, delle quali conviene approfittare. In particolare, sono le offerte crociere all inclusive quelle che meritano di essere prese in considerazione poiché includono una serie di servizi che altrimenti sarebbero esclusi. È bene precisare, a tal proposito, che al giorno d’oggi la crociera non è più un lusso riservato a pochi: in molti possono permettersi una vacanza di questo tipo, perché alla resa dei conti non si spende poi tanto in più rispetto al classico hotel.

#4 Partire nel periodo giusto

Non esiste un periodo poco adatto per una crociera nel Mediterraneo, ma è innegabile che se ci si vuole godere il sole ed il mare conviene partire durante la stagione estiva. Attenzione però perché nei mesi centrali come agosto e luglio le spiagge potrebbero essere più affollate, quindi chi preferisce la quiete ed il relax farebbe meglio a scegliere periodi come giugno o settembre.

#5 Provare l’intrattenimento a bordo

Per godersi appieno una vacanza in crociera vi consigliamo di provare tutte le forme di intrattenimento che trovate a bordo. C’è l’imbarazzo della scelta e non ve ne pentirete: potrete anzi divertirvi un mondo, vivendo un’esperienza irripetibile.