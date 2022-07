Il leone bianco, un segnatempo gioiello Grand Seiko

- pubblicità -

Quando nel 2020 Grand Seiko ha introdotto per la prima volta un orologio gioiello nella Masterpiece Collection, il design presentato evocava i panorami della regione dove era stato creato. Oggi è stato presentato un nuovo segnatempo gioiello Spring Drive, la cui lavorazione mantiene i medesimi standard elevati e la cui ispirazione che lo anima è molto diversa rispetto al recente passato. Il leone, simbolo della forza di Grand Seiko dal 1960, oggi trova una nuova espressione. È arrivato il leone bianco.

La forza e la potenza del leone sono sempre nel cuore dell’orologio, ma il leone bianco ha una bellezza che colpisce tanto quanto la sua rarità. Diamanti scintillanti, spinelli neri, oro bianco e platino 950 sono stati combinati per creare un segnatempo sorprendente, frutto di una squisita lavorazione artigianale. È disponibile in edizione limitata di soli cinque esemplari.

Mentre le anse robuste e squadrate parlano della potenza del leone e le trecce aggraziate della sua criniera sono rispecchiate nel motivo del quadrante, ciò che cattura lo sguardo sono le pietre. Sulle superfici superiori della cassa sono incastonati 112 diamanti, e ulteriori 60, con taglio baguette, si trovano sulla lunetta. Sul quadrante sono incastonati ben 94 diamanti, a contrasto con i 26 spinelli neri, che creano un sorprendente effetto intricato. La lancetta dei secondi è temperata e presenta un perfetto colore grigio abbinato alla colorazione nel suo complesso, mentre sulla corona è incastonato un diamante solitario taglio brillante.

I diamanti sono incastonati in modo così preciso da sembrare che abbiano una superficie singola e piatta.

Sul quadrante, gli spinelli, accuratamente selezionati, e i diamanti taglio baguette sono rastremati e fungono da indicatori dei minuti e delle ore. Tutte queste gemme sono incastonate a mano, tra una sottile coppia di binari in oro 18K, dagli artigiani orafi più preparati del Shinshu Watch Studio di Shiojiri. I diamanti sulla lunetta sono inoltre incastonati a mano con una precisione che consente alla luce di fluire in modo uniforme sulle superfici. Lo stesso livello elevato di competenze gioielliere è presente anche sulle anse, dove sono incastonati i diamanti in modo così preciso da creare una singola superficie piatta.

La cassa è realizzata in platino 950 e presenta bordi definiti in modo netto e rilievi evidenti, caratteristiche tra le principali di Grand Seiko. Queste peculiarità sono raggiunte grazie alla forgiatura a freddo della cassa e mediante un tipo speciale di lucidatura Zaratsu pensata proprio per il platino 950. Il segnatempo è alimentato da un calibro 9R01 Spring Drive 8-day creato dal Micro Artist Studio, il team elitario di orologiai che ha realizzato tutti gli orologi Spring Drive della Masterpiece Collection, la cui sede si trova nella stessa struttura di Shiojiri dello Studio Shinshu. Il calibro 9R01 assicura una precisione di ±10 secondi al mese e offre un’autonomia di 192 ore (otto giorni), a piena carica. Integra tre bariletti disposti in sequenza per fornire la riserva energetica estesa mostrata da un indicatore visibile attraverso il fondello della cassa in zaffiro, insieme alla raffinata finitura del ponte monoblocco disegnato secondo l’immagine del monte Fuji.

www.grand-seiko.com