Vogue Eyewear al Pride Month 2022: #beproud

Da sempre un brand orgogliosamente improntato sull’inclusività, in occasione del Pride Month 2022, Vogue Eyewear celebra l’importanza di mostrarsi per come si è davvero con un nuovo modello speciale dedicato alla community LGBTQI+ e a chiunque abbia a cuore la libertà di espressione della propria identità e del proprio modo di essere.

Lanciata con una nuova coloratissima campagna social, questa splendida montatura è valorizzata dallo stile creativo di quattro talenti internazionali, rappresentanti di un mondo in cui chiunque può essere orgoglioso di sé, all’urlo di #beproud. Interpretata dai vivaci e intensi ritratti di Sophie Birkin, illustratrice rinomata a livello mondiale, e dallo stile espressivo degli attivisti LGBTQI+ Hina Sabatine, Francesco Cicconetti, Jason A Rodriguez e Venus Liuzzo, la campagna parte da questo eccezionale modello Vogue Eyewear per permettere a ognuno dei talenti coinvolti di dare voce alla propria idea di diversità.

Carismatica, trendy e in grado di valorizzare qualsiasi volto, questa eccezionale montatura squadrata in acetato bianco trasforma un modello di occhiali in una dichiarazione identitaria, basata sul principio #beproud. Con rivetti metallici lucidi a forma di diamante, ponte dal profilo deciso e lenti grigio scuro di tendenza, questo modello speciale dedicato al Pride Month 2022 riporta la dicitura #beproud incisa sul finale asta e loghi argento stampati a caldo sulle aste; completano l’insieme il cordino arcobaleno e la custodia colorata con le illustrazioni della celebre artista queer Sofìe Birkin. Ma la campagna non si limita a rappresentare la diversità attraverso lo stile. Per celebrare chi lotta per apparire davvero sé stesso senza essere giudicato, Vogue Eyewear devolverà un contributo a ILGAEurope, che lavora con e a sostegno di oltre 600 organizzazioni di attivisti LGBTQI+ in tutta Europa e Asia Centrale, battendosi per la libertà e l’uguaglianza per tutti, oltre che a The Trevor Project, un’organizzazione benefica internazionale che difende i diritti umani e il trattamento equo delle persone LGBTQI+, offrendo un servizio di assistenza 24/7 via messaggi, chiamate e chat dedicato a giovani transgender e non binari.

Perché per Vogue Eyewear l’estetica non è solo una questione di stile: #beproud.

www.vogue-eyewear.com