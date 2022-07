Piastre per capelli Rowenta: guida al prodotto che fa per te

- pubblicità -

Le piastre per capelli costituiscono un salva vita per chiunque voglia tenere in piega i propri capelli anche quando non si ha tempo o denaro da spendere dal parrucchiere. Ciascuno può prendersi cura della propria chioma con molti strumenti differenti, ma quello che non manca quasi mai per la sua semplicità e rapidità di utilizzo è proprio la piastra per capelli. Tuttavia, scegliere quella adatta alle proprie esigenze potrebbe non essere facile, poiché in commercio ne esistono di svariate tipologie e con caratteristiche differenti.

- Pubblicità -

Il segreto in questo caso è quello di optare per marchi noti, come Rowenta, azienda leader nel settore che propone diverse piastre per capelli. Rowenta si distingue per l’elevata qualità dei prodotti a un prezzo molto competitivo, proponendo diversi modelli per tutte le tasche. Ecco alcuni dei principali modelli che vi consigliamo, da scegliere in base alle vostre necessità e tipologia di capello.

Optiliss

Tra le piastre per capelli firmate Rowenta, Optiliss è la soluzione con il miglior rapporto qualità-prezzo. Si tratta di una piastra che permette di ottenere capelli lisci e lucenti in poco tempo, grazie alle diverse impostazioni di temperatura tra le quali scegliere a seconda della tipologia di capello, fino a 230°. Ciò significa che è possibile ottenere risultati rapidi ed efficienti anche su capelli mossi e ricci. Tra le funzioni principali, vi è il generatore di ioni, capace di ridurre il crespo, eliminando l’elettricità statica. Infatti, la combinazione della Cheratina e del minerale ad emissione di ioni, si legano con le molecole dei capelli, donando un aspetto più sano e luminoso alla chioma. Il design di Optiliss, inoltre, garantisce maneggevolezza e facilità di utilizzo, anche per chi non ha molta dimestichezza con lo styling.

Rowenta For Elite Touch-Up&Go

La forma pratica, leggera e compatta di Rowenta For Elite Touch-Up&Go, la rende un piccolo accessorio da borsetta o da valigia, che permette un ritocco impeccabile in pochi istanti, dove e quando vuoi. Infatti, questa piastra è dotata di una batteria agli ioni di litio che garantisce autonomia senza filo per ben 25 minuti. Ciò significa che basta ricaricarla prima di uscire di casa e tenerla sempre con sé per “addomesticare” i capelli ribelli, ritoccare le onde, ecc. Il tappo termoresistente di questa piastra, inoltre, permette di riporla in sicurezza poco dopo l’utilizzo, senza rischiare di scottarsi. Questa mini-piastra, in più, ha la possibilità di fungere anche da caricabatterie del cellulare in caso di emergenza.

Liss&Curl

- Pubblicità -

Liss&Curl di Rowenta è la piastra adatta a chi ama cambiare, sperimentando sempre nuovi look. Infatti, come suggerisce il nome, garantisce capelli lisci perfetti e ricci definiti. Il punto di forza della piastra è proprio il design caratterizzato dalle piastre e dalle scocche arrotondate, che si prestano perfettamente anche alla realizzazione di boccoli definiti, nonché la possibilità di ruotare il cavo a 360° e il sistema di piastra flottante che si adatta allo spessore dei capelli per una pressione ottimale. Un altro vantaggio è il riscaldamento rapido: in soli 30 secondi, Liss&Curl raggiunge la temperatura desiderata, tra i 95° e 230°.

Inimitable

- Pubblicità -

La piastra Rowenta Inimitable permette di ottenere anche a casa dei risultati professionali. La sua caratteristica principale è il pettine integrato, che garantisce una massima efficienza in poco tempo. Questo strumento, infatti, guida le ciocche dalle radici alle punte attraverso le piastre flottanti 3D, che assicurano una pressione ottimale sui capelli. Se invece si ha voglia di un look riccio, basta rimuovere il pettine e utilizzare la piastra per arrotolare le ciocche e creare i boccoli. Le piastre di Rowenta Inimitable sono in ceramica, che diffonde in maniera omogenea il calore sulla superficie e mantiene la temperatura impostata durante tutto il tempo di utilizzo.