La Collezione di orologi Phoenix by Guess

Guess Watches presenta l’inedita collezione di orologi Phoenix, composta da orologi maschili che si distinguono per la particolare forma tonneau della cassa e un design dalle linee sinuose che si adatta perfettamente al polso.

Declinati in tre versioni, i segnatempo mostrano una cassa dalla dimensione virile di 43 mm, in acciaio inossidabile. Il quadrante ampio e pulito lascia spazio a due piccoli diamanti che indicano le ore 6 e le ore 12, dove campeggia il logo “Guess”.

La personalità esuberante dei modelli si esprime attraverso le coppie di viti, poste sui lati della cassa e tra le anse. La versione black, elegante ed audace allo stesso tempo, si caratterizza per la cassa in acciaio inossidabile e il cinturino in pelle martellata e silicone, confortevole al polso. Il modello con cassa in acciaio color oro rosa stupisce per il forte contrasto del colore blu elettrico del quadrante e monta un cinturino in silicone e pelle marrone stampa cocco. Casual e sportivo, il segnatempo con cassa e bracciale in acciaio mostra un quadrante nero.

www.guess.eu