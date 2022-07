Idratare la pelle con Laneige

- pubblicità -

Il brand Laneige ha sviluppato un intero arsenale di tecnologie brevettate e ingredienti potenti, facendo buon uso di prodotti divertenti e innovativi. Ecco alcuni esempi:

Balsamo per le labbra

- Pubblicità -

Per aiutare a rimpolpare, nutrire, rassodare e levigare, non c’è niente di meglio di questo balsamo 4 in 1. Come bonus, ha una finitura rosa scintillante.

La formula contiene adenosina, peptidi, estratto di menta, cocco e un estratto di perla, per un effetto perlato.

Ed ecco labbra voluminose, con una splendida luminosità e una sensazione sensuale pronta a tutto.

- Pubblicità -

Siero Glowy Makeup – Siero Glowy base

- Pubblicità -

La missione di questo siero è quella di idratare, assorbire gli eccessi di sebo, preparare la pelle per il makeup e, in breve, essere utilizzato come base.

Con una texture sensuale e inodore, questo primer è composto da una polvere minerale di diamante di origine naturale al 100% (per il bagliore perlato), ceramidi (per l’idratazione) derivate dall’olio di oliva (ricco di vitamina E e tocoferolo), potenti ingredienti antiossidanti e tecnologia Light Fit Prep™.

Promette pelle luminosa e radiosa, una routine semplificata e una tenuta del trucco migliorata.

sephora.it