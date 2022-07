Talasso & Golf alla Masseria San Domenico SPA

- pubblicità -

La Masseria San Domenico, oltre ad essere il punto di riferimento internazionale nell’ambito dell’ospitalità, si distingue per aver da sempre divulgato un messaggio di benessere per uno stile di vita consapevole e rispettoso dell’ambiente.

La sua bellezza e il suo fascino svettano lungo il litorale di Savelletri di Fasano, tra Bari e Brindisi. Tutt’intorno ettari ed ettari di ulivi secolari che ospitano la piscina, spettacolare e immensa, di acqua salmastra, circondata da rocce naturali e rivoli d’acqua. Nelle immediate vicinanze una spiaggia di sabbia bianca e, a poca distanza, una spiaggia rocciosa che si affaccia su una caletta incontaminata. Gli spazi interni sono ampi e luminosi e le 40 camere e suite, tutte immerse nel rigoglioso giardino, sono arredate con la sobria e raffinata eleganza delle residenze di campagna. A ciò si aggiunge l’inconfondibile atmosfera, esclusiva ma al contempo calda e rilassante, caratterizzata dal più totale e assoluto rispetto della privacy e della tranquillità.

Senza pari la proposta enogastronomica: situati in location incantevoli, diverse a seconda della stagione, i ristoranti propongono agli ospiti un’esperienza unica ed autentica. E’ però molto importante sottolineare che tutti i piatti sono a base di ingredienti freschissimi selezionati secondo la stagionalità e secondo l’offerta del territorio – come il pesce fresco e i frutti di mare -, mentre verdura e ortaggi, olio EVO e frutta, provengono dall’azienda agricola che circonda la struttura. A proposito di questo olio, EVO Monocultivar Coratina, va detto che si è aggiudicato le 5 Gocce della Guida Bibenda 2022 che ha riconosciuto l’eccellenza di un prodotto interamente made in Puglia.

Altrettanto fondamentale è notare che il regime nutrizionale che “La Masseria” da sempre propone, si rifà ai principi della Dieta Mediterranea – dichiarata patrimonio immateriale dell’Umanità dall’Unesco – quale schema che ha a cuore il rispetto del territorio, la biodiversità, la conservazione e lo sviluppo della tradizione pugliese. L’obiettivo è quello di assumere alimenti nutrizionalmente bilanciati e seguire uno stile di vita corretto.

Ulteriore fiore all’occhiello della “Masseria” i servizi per il benessere e la bellezza tra cui spicca la Talassoterapia che utilizza l’acqua del Mar Adriatico che viene prelevata a 400 metri di profondità, filtrata e resa battericamente pura. Ricca di minerali e oligoelementi che risultano fondamentali per il miglioramento delle funzioni biologiche del corpo umano – in particolare aiutano ad alleviare lo stress e rivitalizzano il corpo e la mente – viene utilizzata insieme alle alghe che grazie all’altissima concentrazione di minerali e vitamine donano rinvigorimento fisico e una profonda disintossicazione.

Numerose le proposte della “Masseria” dedicate agli sportivi che non potranno fare a meno di raggiungere, a soli 3 chilometri, il San Domenico Golf che si è affermato come uno dei migliori golf club d’Italia. A disposizione degli ospiti anche una palestra completamente attrezzata con i più attuali dispositivi per il fitness e il cardiofitness, bagno turco, sauna e zone relax.

Anche l’attività sportiva e il movimento sono parte integrante di un approccio salutare che vede la collaborazione di personal trainer e terapeuti che propongono svariate attività quali walking tra gli ulivi, percorsi in bicicletta, yoga, stretching.

Insomma è davvero sfaccettato l’impegno che “La Masseria” ha dimostrato nel corso degli anni per concretizzare un’offerta di ospitalità non solo secondo standard di eccellenza ma orientata al benessere e ad uno stile di vita sano: a questo punto non resta che sperimentare questa filosofia.

Per celebrare i 25 anni di Masseria San Domenico, è in libreria, edito da Rizzoli, il volume “La luce che ti ho raccontato – La Puglia di Masseria San Domenico”, nato dall’incontro tra Marisa Lisi Melpignano e il narratore giramondo pugliese Carlos Solito. Un viaggio, scritto e fotografato, che si fa letteratura per raccontare la più iconica masseria pugliese.

Un’opera editoriale davvero unica, con la prefazione di Giovanni Minoli, ripercorre la storia intensa e appassionata della famiglia Melpignano perché, per dirla con le parole dello stesso autore, “se è vero che la storia, le storie, sono fatte dagli uomini, la loro è un capolavoro che ha mutato il concetto e la percezione di un luogo proiettandone il fascino e la bellezza lontano nello spazio e nel tempo”.

E per raccontare questa eccellenza imprenditoriale, Carlos Solito inizia da lontano, proprio come nei migliori romanzi, inscenando la visione favolosa di Marisa Lisi e Sergio Melpignano.

www.masseriasandomenico.com