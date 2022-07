Suncare 2022 by Shiseido

- pubblicità -

La dedizione di SHISEIDO verso la tutela di spiagge e oceani è già nota grazie al BLUE PROJECT, che incoraggia le persone a rispettare e preservare l’ambiente marino. Oggi il brand rafforza il proprio impegno nello sviluppo di prodotti sostenibili con un’edizione limitata della linea SUNCARE. Due prodotti chiave sono stati totalmente rivisti nel look e oggi si presentano con un packaging più green e più rispettoso dell’ambiente, con tubetti realizzati con il 48% in meno di plastica derivata dal petrolio: la protezione solare alta Expert Sun Protector Face Cream SPF 50+, e il doposole After Sun Intensive Damage SOS Emulsion, ora in una nuovissima formulazione.

La formula di Expert Sun Protector Face Cream è stata attentamente ricalibrata per ridurre la dispersione in mare. Grazie a due diversi studi, siamo riusciti a verificare che ogni filtro UV usato nei nostri prodotti abbia un impatto irrilevante sui coralli, persino in condizioni simili a quelle del periodo estivo. Inoltre, questi due solari riformulati riassumono le grandi scoperte tecnologiche di SHISEIDO in termini di protezione della pelle dalle radiazioni solari dannose e di invecchiamento precoce.

Expert Sun Protector Face Cream SPF50+ è un esempio eccellente di questa expertise: crea un potente scudo contro i raggi UVB, combinato con un efficace filtro UVA, per assicurare alla pelle protezione ad ampio spettro. Questo solare viso si basa sulla tecnologia Synchro Shield™, un velo protettivo che diventa più omogeneo e potente quando la pelle è esposta ad acqua o calore. In più, la sua texture idratante e fondente non appiccica e non lascia residui bianchi: ciò favorisce un’applicazione confortevole, per aiutare a combattere i segni dell’invecchiamento cutaneo precoce per tutta l’estate.

After Sun Intensive Damage SOS Emulsion è un’emulsione doposole dalla texture fondente che offre una doppia azione skin care, per permettere alla pelle di recuperare in maniera ottimale dopo ogni esposizione solare. Contiene Instant Nourishing Complex, formulato con acido ialuronico, per infondere alla pelle idratazione, nutrimento e protezione. Inoltre, qualunque sensazione di secchezza o disagio viene lenita dall’Aloe Vera, ricca di polisaccaridi e combinata con un estratto lenitivo di Menta Piperita. Un vero e proprio trattamento skin care che fornisce idratazione per 24 ore e svolge una potente azione antiossidante grazie all’estratto di Tè Verde Giapponese, che riduce i radicali liberi causati dai raggi UV, inclusi quelli che resistono anche in seguito all’esposizione solare.

Questa nuovissima formula è stata sviluppata specificamente per essere più clean, perciò è stata privata di tutti quegli ingredienti, come i siliconi ciclici, che alcuni consumatori ritengono non essenziali o indesiderabili.

