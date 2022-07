Come si riconosce una penna stilografica di lusso

- pubblicità -

Strumenti da scrittura che fanno parte di collezioni custodite gelosamente, rarità in edizione limitata in cui ogni dettaglio è espressione di preziosa cura per l’alto artigianato italiano: le penne Montegrappa si presentano all’occhio e al tatto come dei veri simboli di eleganza e funzionalità che hanno conquistato il cuore degli appassionati di oggetti di lusso. Che si esibiscano al taschino come pregiato accessorio da tirare fuori alla prima occasione utile o che facciano bella mostra di sé su importanti scrivanie, le penne di lusso sono riconoscibili a partire da alcune rilevanti caratteristiche: scopriamole insieme a Montegrappa, storico brand Made in Italy sviluppatosi a partire dalla prima fabbrica di penne italiane situata a Bassano Del Grappa.

Penne stilografiche di lusso: le caratteristiche che le rendono così speciali

- Pubblicità -

La penna stilografica conserva un valore intrinseco che la pone in posizione privilegiata rispetto alle altre tipologie di strumenti da scrittura, come la penna a sfera o quella roller: il meccanismo delicato prevede diverse metodologie di ricarica del pennino che guida l’inchiostro sulla carta con un effetto calligrafico molto elegante che rimanda ad un tempo passato in cui era preferito il contatto penna-foglio.

Nel caso delle penne di lusso all’attenta cura della meccanica di precisione si aggiunge l’attenzione all’estetica, con un design unico, studiato per ogni strumento da scrittura e declinato in ogni elemento dello stesso, dal pennino al fusto, senza dimenticare la clip, il prezioso fermaglio che diventa una piccola scultura da esibire con orgoglio.

- Pubblicità -

Un’altra discriminante riguarda il prezzo: una penna di lusso si colloca in una fascia decisamente elevata. Per uno strumento da scrittura prezioso “entry level” si parte da qualche centinaio di euro per arrivare a spendere cifre a cinque zeri per penne in edizione limitata, in metalli e gemme preziose, delle quali esistono pochissimi esemplari contesi spesso all’asta.

- Pubblicità -

Parlando nel dettaglio delle penne di lusso italiane Montegrappa, ci riferiamo a dei capolavori in miniatura che prendono forma a partire da una rigorosa selezione di materie prime da lavorare secondo il concetto di design che sta alla base di ogni penna. Il brand di Bassano Del Grappa sceglie resine di alta qualità, materiali da lavorare manualmente come ebanite (gomma dura vulcanizzata), celluloide, legni e metalli pregiati, come oro e argento.

Il lusso più grande al quale si può aspirare quando si tratta di penne stilografiche riguarda, poi, il concetto di esclusività: non c’è niente di più prezioso di una penna pensata appositamente per chi la utilizzerà. Montegrappa mette quindi a disposizione dei suoi clienti una piattaforma di personalizzazione, il Configuratore, attraverso cui è possibile customizzare alcuni modelli iconici dell’azienda italiana, scegliendone i dettagli, i materiali e le sfumature cromatiche. Attraverso un innovativo cruscotto di progettazione che mostra i risultati di ogni selezione in tempo reale, ogni utente può creare la propria penna su misura o può scegliere un regalo perfetto per appassionati di pregiati strumenti da scrittura. ZERO, Extra e Extra Otto sono i modelli plasmabili secondo le esigenze di clienti che si trovano a vestire i panni di designer della propria penna o di quella che hanno scelto come prezioso dono.

Caratteristiche estetiche e funzionali, dettagli preziosi e ispirazioni che arrivano dai grandi capolavori dell’arte, della letteratura, del cinema, della musica: le penne di lusso si distinguono per bellezza e tecnica, per cura dei particolari e performance che durano nel tempo. Pezzi da collezione come desideri esauditi da aggiungere ad uno scrigno già ricco di tesori o accessori personalizzati che raccontano molto più delle nostre abitudini di stile: una penna di lusso Montegrappa è un segno distintivo di appartenenza, l’espressione visibile di una passione comune, quella per gli iconici strumenti da scrittura.