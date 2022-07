Stradivarius: I top trend per l’estate

- pubblicità -

Stradivarius presenta le sue tendenze top per quest’estate e tra i must-have essenziali di stagione spuntano i corsetti con scollo a cuore. Diversi i modi in cui abbinarli, il brand propone tante idee e combinazioni per outfit innovativi e sempre nuovi. Per i momenti informali mix and match tra colori vivaci e stampe floreali; per gli eventi o gli appuntamenti con dress-code bon ton, il corsetto viene proposto in fresco tessuto lingerie perfetto essere indossato sotto un abito estivo.

Anche top, t-shirt, camicie ed abiti si uniscono all’ascesa del corsetto e lo integrano nei loro modelli offrendo una dose extra di sostegno e comfort per look piacevolmente eleganti. Accanto ai corsetti altre due tendenze si aggiungono ai must-have dell’estate. Il foulard diventa un capo versatile, audace se incrociato dietro la schiena, dal piacevole effetto francese quando legato intorno al collo. Quando si parla di look bold, sono i capi cut-out a dominare la scena. Pensati per mettere in primo piano la schiena, abbinati a sandali con tacco, sono l’outfit ideale per chi ama i riflettori.

