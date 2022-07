START, il rituale per una pelle giovane by Eisenberg

- pubblicità -

EISENBERG presenta la linea START. Sette prodotti unisex complementari che rispondono ai bisogni di chiunque sia esposto ai danni dell’ambiente urbano, compresi i più giovani.

- Pubblicità -

Innovazione high-tech, principi attivi mirati e prodotti naturali al 100% tra cui estratti di Portulaca Oleracea e Semi di Moringa sono stati formulati in sinergia per dare vita a una linea che protegge il viso dall’inquinamento interno ed esterno e dalla massima azione protettiva, antiossidante e anti-inquinamento.

La skincare routine prevede 2 step: detersione e idratazione per una pelle sana e luminosa.

La detersione START CLEAN si compone di 4 prodotti: Eau Micellaire Pur, Mousse Aérienne Visage, Masque Nettoyant Equilibrant e SOS Boutons per contrastare aggressioni ambientali, eliminare le impurità, detergere il viso, restringere i pori e correggere le imperfezioni.

Eau Micellaire Pur 100 ml Viso & Occhi – adatto a tutti i tipi di pelle

- Pubblicità -

Rimuove ogni traccia di trucco, anche il mascara waterproof. Contiene un ingrediente specifico che aiuta a proteggere il film idrolipidico e apporta idratazione per una pelle liscia, morbida e pulita. Dermatologicamente e oftalmologicamente testato. Nella formula: Estratto di Portulaca Oleracea, Estratto di Semi di Moringa, Acido Ialuronico, Pro-Vitamina B5.

Mousse Aérienne Visage 100 ml Viso – Pelli miste e grasse

- Pubblicità -

Una spuma leggera, delicata ed efficace per detergere le pelli tendenti alle imperfezioni, rispettandone l’equilibrio. Non disidrata la pelle. Dermatologicamente testato. Nella formula: Estratto di Portulaca Oleracea, Estratto di Semi di Moringa, Estratto di Micro-Alga, Agente Botanico Detergente Delicato.

Masque Nettoyant Équilibrant 50ml Viso & Collo – Pelli miste e Grasse

Maschera confortevole arricchita di principi attivi naturali associati ad un ingrediente della proprietà anti-infi ammatorie, per assorbire l’eccesso di sebo e impurità. Deterge delicatamente senza disidratare e ristringe i pori. La pelle è liscia, opacizzata e radiosa. Dermatologicamente testato. Nella formula Estratto di Portulaca Oleracea, Estratto di Semi di Moringa, Estratto di Micro-Alga, Caolino, Vitamina E Naturale.

SOS Boutons 20ml Applicazione locale – Tutti i tipi di pelle

Gel fresco che associa le proprietà antibatteriche dell’estratto di corteccia di Salice nero all’azione purificante dell’estratto di Micro-Alga. Assicura una veloce risoluzione dei brufoli e la pelle risulta perfezionata. Dermatologicamente testato. Nella formula: Estratto di Portulaca Oleracea, Estratto di Semi di Moringa, Estratto di Micro-Alga, Vitamina PP O B3, Estratto di corteccia di Salice nero, Acido Ialuronico.

L’’dratazione con START HYDRA si compone di tre prodotti: con Soin Oil-Free Equilibrant, Defense Anti-Pollution e Masque Hydra Défense, le formule giorno e notte che ristabiliscono il naturale equilibrio di idratazione della pelle e riparano la barriera cutanea in modo facile ed efficace.

Soin Oil-Free Equilibrant 50 ml Viso & Collo – Pelli Miste e Grasse

Una formula fluida e leggera con principi attivi naturali che aiutano ad opacizzare e a regolare la produzione di sebo, idratando perfettamente le pelli tendenti alle imperfezioni. Dermatologicamente testato. Ingredienti chiave: Estratto di Portulaca Oleracea, Estratto di Semi di Moringa, Estratto di Micro-Alga, Burro di Karité.

Défense Anti-Pollution 50 ml Viso & Contorno Occhi – Tutti i tipi di pelle

Trattamento dalla texture setosa è arricchito di principi attivi naturali dalle proprietà antiossidanti e anti-inquinamento che proteggono dalla disidratazione. La pelle è morbida, rimpolpata e con la massima sensazione di comfort. Dermatologicamente e oftalmologicamente testato. Ingredienti chiave: Estratto di Portulaca Oleracea, Estratto di Semi di Moringa, Vitamina E Naturale, Acido Ialuronico.

Masque Hydra-Défense 50ml Viso & Contorno Occhi -Tutti i tipi di pelle

Maschera crema confortevole che si trasforma in un gel fresco durante l’applicazione. Contiene principi attivi naturali dalle proprietà antinfiammatorie e anti-inquinamento per lenire ed idratare intensamente. Ideale per ripristinare l’idratazione e ritrovare una pelle più sana. Il miglior alleato contro le aggressioni quotidiane della vita urbana. Dermatologicamente e oftalmologicamente testato. Ingredienti chiave: Estratto di Portulaca Oleracea, Estratto di Semi di Moringa, Acido Ialuronico.

www.eisenberg.com