Erborian presenta Korean Skin Therapy

- pubblicità -

Tutto il potere della skincare Erborian in 17 estratti vegetali uniti in un olio multi-perfezionante: così nasce Korean Skin Therapy. La sua promessa? Renderci più sicure, anche a pelle nuda. Si tratta di un olio leggero bi-fasico, appositamente progettato per adattarsi a tutti i tipi di pelle. Rapidamente assorbito, avvolge delicatamente la pelle, senza lasciare residui oleosi. Agisce durante il sonno e in una sola notte.

- Pubblicità -

Dopo una notte: La pelle è levigata, intensamente nutrita e rimpolpata. I segni della fatica appaiono ridotti. La carnagione risulta fresca e radiosa.

Giorno dopo giorno: I risultati si intensificano, le rughe sono visibilmente ridotte e la pelle diventa più elastica. Appare più luminosa, con meno imperfezioni; la texture si perfeziona e la carnagione è più uniforme e radiosa.

- Pubblicità -

www.erborian.com