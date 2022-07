La linea La Dolce Vita firmata da Camomilla Italia

- pubblicità -

Dal mood vacanziero, spensierato e rilassato, il tema Holiday di Camomilla Italia è pensato per accompagnare le donne nel periodo più piacevole dell’anno: l’estate. Sono le atmosfere felliniane, i look d’ispirazione anni 50, le giornate lunghissime da trascorrere in riva al mare e le passeggiate al chiaro di luna ad ispirare questo mood per vere dive moderne.

La proposta è ampia, ma ciò che rende unici i capi Holiday è la combinazione di colori e fantasie armoniose. I kaftani, gli abiti fluttuanti, i coordinati, caratterizzati da colori vitaminici, saranno i perfetti alleati durante tutte le attività vacanziere, da quelle più dinamiche alle più eleganti.

Immancabile nel guardaroba estivo la stampa maiolica, proposta da Camomilla Italia nei colori turchese e mais in versione all over o come dettaglio. I colori e la vivacità della penisola sorrentina, i toni dell’ibiscus in versione tye dye, la stampa allover floreale su fondo white e fiori di rubino, la stampa tropical, serpentine, carribean, accendono di glam i summer look perfetti per il giorno ma anche per un aperitivo al tramonto. Non può mancare in questo tema l’intramontabile sangallo di cotone, proposto da Camomilla Italia in combinazione con il pizzo per un minidress lezioso. Il viaggio estivo di Camomilla Italia si conclude con proposte di costumi e copricostumi raffinate e di tendenza.

www.camomillaitalia.com