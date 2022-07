I fiori straordinari di Elie Sabb

- pubblicità -

L’arte di Elie Saab è un travolgente concentrato di positività. I favolosi fiori che ornano le sue creazioni e il mondo floreale che ispira le sue fragranze sono l’emblema vibrante di quella fluida leggerezza e di quella spensieratezza che sono il suo marchio di fabbrica. Uno spirito libero, che reinventa un’arte di vivere gloriosa, come la fragranza Girl of Now Lovely. “Come l’Alta Moda, anche il profumo è la cornice dei sogni” Elie Saab, Couturier, Fashion Designer.

Girl of Now reinventa i colori della vita per rivelare una nuova delizia che si sviluppa attorno al fiore d’arancio, mentre il tocco di sciroppo di mandorle che pervade la fragranza dona una sferzata di positività. Grazie a un innato talento nel plasmare fiori immaginari ancora più straordinari di quelli in natura, i maestri profumieri hanno creato il Fiore d’Ormond. Questa dichiarazione olfattiva, in esclusiva per Elie Saab, unisce i delicati fiori d’arancio alla mandorla amara.

Dominique Ropion firma questa nuova raffinata eau de parfum immaginando un’esuberante esplosione di freschezza. Nelle note di testa c’è il mandarino acidulo e dissetante. Associato a un pizzico di menta fresca, ai boccioli di pungente ribes nero selvatico, al rosmarino canforato e al galbano, compone un giardino davvero singolare, con in più un pizzico di follia: la pera succosa, che dona un’inaspettata prelibatezza. Le note di cuore rivelano un carattere fiorito, un’accordo di fiori d’arancio, un pizzico di rosa unita al fascino accattivante delle note melate e ai frangipani impregnati di sole, tre note che, con l’aggiunta dell’anice, si fondono con la mandorla. Le note di fondo sono in crescendo. Il patchouli si esprime in due versioni, una vivace, l’altra calda e dai sentori ambrati, che sottolineano la ricercatezza del profumo. Ammorbidita dall’ambroxane dalla fava Tonka, questa struttura evoca un legno morbido, deliziosamente confortevole sulla pelle.

Girl of Now Lovely è un nuovo festoso, vibrante capitolo nella storia della casa di moda, la celebrazione di una giovinezza edonista e spumeggiante. La nuova versione dell’iconico flacone sboccia in un sogno bicolore, un liquido rosa corallo che regala energia e un tappo decorato con lo straordinario fiore di Girl of Now, i cui petali verde anice placano la sete di libertà di una gioventù ribelle.

L’astuccio giocoso è ornato da un turbinio degli stessi straordinari fiori nelle nuove tonalità rosa corallo, verde anice e blu celadon, gioiose come una bracciata di boccioli variopinti.

Girl of Now Lovely EDP di Elie Sabb è disponibile nei tre formati 30ml, 50ml e 90ml.