- pubblicità -

Una buona cura della pelle non richiede passaggi complicati da realizzare, così come non esige un particolare dispendio di tempo e soldi. Con questi 4 consigli per una pelle luminosa in estate e con l’ausilio di prodotti adeguati, come quelli lievitosohn , è possibile godersi un’abbronzatura sana e bella.

Una pelle luminosa in estate

- Pubblicità -

Nella stagione estiva, a causa di una maggiore esposizione solare, il rischio è quello che la pelle diventi secca, spenta, priva di luminosità e caratterizzata da un colorito poco uniforme causato da un’abbronzatura non omogenea. Tuttavia, è possibile avere una bella pelle anche in estate.

4 consigli per una pelle luminosa in estate

Non è sempre facile avere una pelle luminosa, in modo particolare in estate, quando le alte temperature contribuiscono alla sua disidratazione. Per limitare i danni dei raggi solari e avere una pelle luminosa in estate con un colorito uniforme e sano è possibile seguire e mettere in pratica pochi ma utili consigli.

1. Bere molta acqua per avere una bella pelle

In estate è molto importante prendersi cura della propria pelle. Infatti, bere molta acqua è il primo passo per riuscire ad avere una bella pelle, sempre luminosa e idratata nel modo corretto. Quindi, tra i principali benefici che può apportare l’acqua alla salute della pelle c’è quello di nutrirla e disintossicarla da tutte le tossine nocive. Inoltre, per purificare il corpo, e di conseguenza la pelle, è bene:

eliminare lo zucchero e l’alcool per qualche giorno.

Aumentare l’assunzione di frutta e verdura fresca per aumentare la quantità di sostanze nutritive utili alla pelle.

Limitare gli spuntini salati che causano gonfiore e ritenzione idrica.

2. Una giusta alimentazione per una pelle luminosa in estate

- Pubblicità -

Quasi tutti sanno quanto sia importante una corretta alimentazione per riuscire ad avere una bella pelle luminosa in estate. A tal proposito per riuscire in questo intento, è necessario provare ad introdurre nella propria alimentazione alimenti e integratori a base di vitamina A, C ed E. Essenziali e molto importanti per la produzione di melanina.

3. L’esfoliazione per una pelle luminosa in estate

- Pubblicità -

Esfoliare la pelle in estate è un passaggio fondamentale per prendersene cura. Fino a qualche anno fa era una pratica sottovalutata. Tuttavia, è un passaggio molto importante nella propria beauty routine perché contribuisce ad eliminare le cellule morte. Infatti, nello specifico rigenera la pelle e la prepara al meglio per affrontare la stagione estiva. Nel caso in cui si voglia acquistare un esfoliante adatto a questa funzione, è bene assicurarsi che non contenga l’acido glicolico. Invece, chi è attento alla sostenibilità può scegliere un esfoliante home – made come quello fatto con miele e avena. La preparazione è molto semplice, basta aggiungere a 50 grammi di fiocchi d’avena triturati, 3 cucchiai di miele.

4. Un Make Up leggero

Un ultimo consiglio, ma non meno importante, per una pelle luminosa in estate, è quello di preferire un Make Up leggero. Infatti, un trucco molto leggero non ostruisce i pori, problema che la renderebbe oleosa, e lascia la pelle il quanto più possibile libera di respirare.