La collezione Autunno Inverno 2022-23 di Ermanno Scervino

Il colore, il movimento, la femminilità libera, quasi disordinata e la preziosità delle superfici sono gli ingredienti della campagna pubblicitaria di Ermanno Scervino per l’autunno inverno 2022-23. È, questa, una collezione dove lo stilista fiorentino esprime il suo grande amore per il colore e per i materiali. I riflessi dei rosa, verdi, turchesi, si moltiplicano nei velluti, nei panni ricamati, nella maglieria tridimensionale, nella pelle intagliata e grazie a lavorazioni che riprendono le brillanti squame dei pesci o a motivi della pelle di coccodrillo.

Ermanno Scervino gioca con la luce che attraversa tessuti trasparenti, galleggia sugli abiti di paillettes, si rifrange sui piumini imbottiti e si nasconde nei fiori drappeggiati di velluto e di chiffon.

La collezione autunno inverno 2022-23 è pensata per una donna capace di trasmettere a quello che indossa un’energia personale, un’eleganza che cambia ad ogni movimento, il desiderio di giocare col contrasto per affermare la propria personalità. Jean Campbell, la modella scelta per la campagna pubblicitaria, rappresenta l’incantesimo che la donna, col suo carattere, opera sugli abiti che indossa. Negli scatti del duo Luigi & Iango, Jean si accarezza, si muove sinuosa, comunica un senso di intimità e di appassionata energia.

In queste immagini, Ermanno Scervino, racconta, ancora una volta, il suo amore per la donna, per la sua facoltà di esprimere forza e dolcezza, femminilità e carattere, energia ed eleganza.

ermannoscervino.com