Caudalie Resveratrol Lift. La linea che contrasta la perdita di tono al booster di collagene vegano che rispetta la pelle e preserva l’ambiente. Aumenta la produzione naturale di collagene x5 – Aumenta la produzione naturale di acido ialuronico x2 95% pelle rassodata

L’azione anti-age è potenziata grazie all’unione brevettata di:

Booster di collagene vegano di origine vegetale

Acido ialuronico di origine 100% naturale > ottenuto tramite biotecnologie dal glucosio del mais, ha un'azione rimpolpante

Resveratrolo di vite > estratto dai tralci di vite, stimola l'attività delle proteine della giovinezza della pelle

Star della linea è Crème Cachemire Redensifiante. Altamente sensoriale, con una texture “seconda pelle” ultra morbida proprio come il cachemire, corregge le rughe, rassoda e ridensifica la pelle. Prezzo consigliato: €43,70 | 50ml – Packaging a impatto zero, riciclabili al 100% e confezioni in carta FSC alleggerita che consentono una riduzione delle emissioni di carbonio del 40%.

Con l’avvicinarsi dei quarant’anni, la nostra produzione di collagene e di acido ialuronico diminuisce drasticamente. Mathilde Thomas, sempre alla ricerca di soluzioni efficaci e naturali, prosegue nella collaborazione con Harvard Medical School e con il Dott. David Sinclair, definito dall’autorevole Time “Guru della longevità” perché considerato tra i massimi esperti al mondo nella lotta contro l’invecchiamento.

Nessun miracolo contro le rughe: una formula brevettata.

Caudalie e Harvard Medical School scoprono insieme che il brevetto Resveratrolo + acido ialuronico è due volte più efficace del retinolo per la produzione naturale di collagene. Decidono di andare oltre, testando un’innovativa associazione di Resveratrolo + acido ialuronico + booster vegano di collagene. Depositano congiuntamente un nuovo esclusivo brevetto (FR1555116).

I risultati sono impressionanti: 5 volte in più di produzione naturale di collagene e 2 volte in più di produzione di acido ialuronico(3) per una pelle soda, rimpolpata e visibilmente più giovane. Un nuovo brevetto è nato. Grazie alla texture “seconda pelle” di Crème Cachemire Redensifiante, sempre altamente sensoriale, la pelle è morbida, senza untuosità e ultra confortevole. Una pelle cashmere, per prevenire e agire contro l’invecchiamento in modo naturale.

Il brevetto è presente in tutta la linea Resveratrol-Lift, che per l’occasione viene ripensata con nuovi packaging a impatto zero, tutti riciclabili al 100%(5) (rispetto al 40% del 2019), e confezioni in carta FSC alleggerita che consentono una riduzione delle emissioni di carbonio del 40%(6).