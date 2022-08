Storie di Seta: una nuova antologia olfattiva di Salvatore Ferragamo

- pubblicità -

Storie di Seta è un’esperienza creativa, evocativa e multidimensionale che cattura tutti i sensi trasportandoli verso paesaggi onirici e raffinate sensazioni ispirate alle sete iconiche di Salvatore Ferragamo. È un viaggio immersivo in cui sogni, colori e sentimenti sono intessuti tra loro come i fili preziosi che compongono i meravigliosi patchwork e disegni raffigurati sui foulard e sui tessuti della Maison.

La collezione presenta quattro essenze eau de parfum caratterizzate da quattro colori dipinti su quattro decorazioni speciali ereditate dal patrimonio tessile della Maison. I nuovi profumi coniugano estro artigianale e gusto personale in un universo affascinante da esplorare, scoprire e apprezzare ogni giorno, in modi sempre diversi. Ogni formulazione è concepita come una fragranza distinta ma anche come elemento universale di una narrativa a più voci scandita dal layering e dalla personalizzazione.

La collezione è un irresistibile invito al ‘do it yourself’, un invito a giocare e sperimentare con tutte le essenze mixandole tra loro in infinite e inedite combinazioni che trasformano la dimensione olfattiva in uno straordinario rituale di espressione del sé. Le quattro fragranze “ready-to-wear” possono essere indossate singolarmente oppure accostate con una o più essenze della collezione per un’esperienza su misura che suscita emozioni uniche e inesplorate, capaci di sedurre e avvolgere ogni senso.

La collezione Storie di seta è così composta:

GIARDINI DI SETA, un’essenza fiorita fruttata con intriganti vibrazioni di frutti rossi succosi che si immergono nella trasparenza fiorita e luminosa del musk. Come un bouquet artistico, il profumo si apre con la freschezza dolce amaro del Rabarbaro per poi svelare un cuore rosso e rosa di Fiore di Sakura avvolto da calde note boisée di Vetiver Madagascar. Il suo flacone ritrae una composizione con lussureggianti fiori e raffinati uccelli volati via dai giardini segreti della fantasia.

GIUNGLE DI SETA, un’intensa creazione fiorita verde pervasa da note fresche e selvagge che fluttuano sulla purezza profonda dei toni boisée per liberare l’energia esuberante di una flora esotica. Il tocco vivace e croccante del Green Pea contrasta con la trasparenza vellutata della Peonia, rischiarata dallo spirito luminoso del Musk. Il suo flacone evoca le atmosfere verdi e setose di una giungla selvaggia incorniciata da un ricco foliage.

SAVANE DI SETA, una sensuale essenza agrumata fiorita in cui un accenno di giallo e vegetale si fonde armoniosamente nella struttura di una colonia sofisticata dal tratto esotico. Un Accordo Carota improvviso e inaspettato conduce alle note poudré e fiorite del cuore di Iris, ammorbidito dalle sfumature cremose e lattoniche del Sandalo Indiano. Il suo flacone risplende attraverso un mix giallo e lucente di foglie stilizzate e animali rari sul tramonto di una savana misteriosa.

OCEANI DI SETA, una creazione fiorita acquatica vigorosa e decisa, con accattivanti contrasti in chiaroscuro. Un accordo salato fresco e cristallino che richiama le onde vibranti dell’oceano, mentre petali di Magnolia fluttuano per creare un cuore puro, arioso e attraente sublimato dalle note morbide dell’Eliotropio. Il suo flacone regala la sensazione blu, fluida e profonda di un sofisticato paradiso sottomarino raffigurato come un regno di illusione.

Ogni preziosa personalizzazione crea un’evocazione onirica, un immaginario incantevole, un disegno di seta iconico che arricchisce i flaconi rendendoli autentici oggetti del desiderio, da collezionare e amare nel tempo.

