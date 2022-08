Dr.Jart+ presenta Skin Calming Essentials di Dr.Jart+

- pubblicità -

Skin Calming Essentials di Dr.Jart+ della linea Cicapair™ è il nuovo kit composto da 3 prodotti per una Essential Beauty Routine a base di Centella Asiatica che garantisce una profonda detersione, idratazione e protezione viso.

Il kit contiene:

Tiger Grass Color Correcting Treatment 15ml. Si tratta di un trattamento formulato per proteggere le pelli sensibili. Questa incredibile crema verde non appena applicata sul viso si trasforma in un delicato tono rosa beige dal leggero effetto coprente per lenire, proteggere la pelle da imperfezioni e aggressioni. Inoltre, neutralizza e uniforma l’incarnato per tutto il giorno. A base di Centella Asiatica, detta anche “erba della tigre”, favorisce il naturale processo di rigenerazione cutanea ravvivando l’aspetto stanco.

Tiger Grass Foam Cleanser 30ml. Questo prodotto si presenta come una delicata schiuma detergente idratante che rimuove delicatamente le impurità e lascia la pelle liscia e morbida. Perfetta da massaggiare sul viso e risciacquare con acqua tiepida.

Tiger Grass Sleepair Intensive Mask 30 ml. Il kit si completa con una maschera da notte dalla texture gel-crema rinfrescante, simile a un unguento, che riduce il rossore durante la notte e protegge la pelle da future imperfezioni. La maschera va picchiettata delicatamente sulla pelle per favorirne il rapido assorbimento e lasciata sul viso per tutta la notte.

