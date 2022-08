La skincare non va in vacanza: tutti i consigli per una pelle sana e luminosa

- pubblicità -

Prendersi cura della propria pelle durante i mesi estivi può essere davvero faticoso, il caldo, il sudore e l’umidità mettono costantemente a dura prova la nostra pelle. Tra una vacanza e l’altra anche il tempo da dedicare alla skincare quotidiana viene spesso sacrificato… Dimenticare di prendersi cura della propria pelle però può portare alla comparsa di spiacevoli inestetismi come ad esempio:

Perdita di elasticità e secchezza della pelle

Comparsa di spiacevoli macchie

Arrossamento cutaneo

Occorre dunque sapere come cambiano le esigenze della pelle durante il periodo estivo e come semplificare la beauty routine quotidiana, senza però saltare passaggi fondamentali.

Quali sono gli step indispensabili per una corretta skincare routine estiva?

Detergere il viso

Ogni skincare che si rispetti inizia con la detersione, uno step indispensabile per togliere il sebo in eccesso e i residui di polvere che si sono accumulati durante la notte. Anche se fa molto caldo, per permettere al detergente di agire correttamente non utilizzate mai acqua troppo fredda, sarà meglio stemperarla con un po’ di acqua tiepida.

Il tipo di detergente da scegliere dipende molto dalle specificità della vostra pelle, in generale, l’estate è consigliabile l’utilizzo di detergenti leggeri come ad esempio i detergenti schiumogeni.

Utilizzare il tonico

Uno step essenziale, ma molto spesso sottovalutato, è il passaggio del tonico. Il tonico aiuta a eliminare gli ultimi residui e particelle di sporco, come il sebo, le impurità e il make-up, dalla superficie cutanea. Durante il periodo estivo preferite un prodotto antiossidante a base di Vitamina C, vi aiuterà a contrastare i radicali liberi causati dai raggi UV.

Applicare il contorno occhi

La pelle della zona del contorno occhi è molto più sottile, di conseguenza è più sensibile alle alte temperature e tende a segnarsi facilmente. Succede spesso durante il periodo estivo di vedere la zona piuttosto gonfia e lo sguardo spento e affaticato. Un buon consiglio è quello di conservare la crema contorno occhi in frigorifero in modo da accentuare l’effetto decongestionante e idratare profondamente le occhiaie.

Idratare la pelle

Ultimo step per una skincare estiva perfetta, ma non per questo meno importante riguarda l’idratazione.

È preferibile utilizzare due diverse creme idratanti, una per il giorno e una per la sera.

Per il giorno optate per un prodotto dalla texture leggera, ma soprattutto che contenga un livello adeguato di protezione solare.

In alternativa potete applicare direttamente la classica crema solare con almeno SPF 30 ad ampio spettro e che protegga sia dai raggi UVB che UVA.

