4 consigli per una vacanza in barca a vela con gli amici

Organizzare una vacanza in barca a vela con gli amici è senza dubbio un’ottima idea: permette infatti di trascorrere alcuni giorni di relax e divertimento in mezzo al mare, vivendo un’esperienza che sicuramente non si dimentica facilmente e rimane nel cuore. Ci sono tuttavia alcuni aspetti da considerare prima di organizzare una vacanza in barca a vela, soprattutto se è la prima volta che si pianifica. Vediamo allora insieme alcuni consigli sicuramente utili per evitare disguidi o brutte sorprese e per vivere un’esperienza davvero piacevole.

#1 Scegliere l’imbarcazione giusta

Il primo passo per trascorrere una vacanza davvero perfetta in barca a vela è quello di scegliere l’imbarcazione giusta. Le società di noleggio propongono oggi moltissimi modelli differenti e non conviene considerare esclusivamente il numero di posti letto perché ci sono altri dettagli che fanno una grande differenza. Un fattore che ad esempio vale sempre la pena valutare è il numero di WC, perché quando si condivide la barca questo è uno spazio molto importante. Vale la pena scegliere un’imbarcazione che sia dotata di almeno 2 WC ma anche di più, a seconda del numero di passeggeri.

#2 Noleggiare una barca con skipper incluso

Per evitare problemi e trascorrere una vacanza di vero relax con i propri amici conviene anche scegliere un servizio di noleggio barche a vela con skipper incluso. È vero che questo non è obbligatorio se a bordo c’è qualcuno in possesso della patente nautica, ma è altrettanto vero che guidare un’imbarcazione non è un gioco e le responsabilità sono parecchie. Avere uno skipper esterno consente a tutti di rilassarsi e godersi la vacanza, senza problemi o pensieri che potrebbero rovinare tutta l’esperienza.

#3 Pianificare l’itinerario

In molti scelgono di partire per una vacanza in barca a vela senza aver pianificato un itinerario ben preciso, con l’obiettivo di andare all’avventura e farsi guidare dall’istinto. Questa può essere un’opzione alquanto sconveniente, perché quando si viaggia per mare bisogna avere almeno una minima idea di quali tappe effettuare. Spesso, soprattutto nei periodi di alta stagione, è anche necessario prenotare in anticipo l’ormeggio al porto altrimenti si rischia di non trovare nemmeno un posto libero. Conviene dunque pianificare l’itinerario, almeno a grandi linee, ed eventualmente modificarlo durante il viaggio.

#4 Scegliere con attenzione i compagni di viaggio

Infine, è importante scegliere con attenzione i propri compagni di viaggio quando si organizza una vacanza in barca a vela. In molti sottovalutano questo aspetto, eppure è fondamentale. Per quanto ci si possa trovare bene con i propri amici infatti, una vacanza in barca a vela è decisamente particolare e non è adatta a tutti. Ci sono persone che vivono questa esperienza come un vero e proprio incubo, perché gli spazi sono estremamente ridotti, bisogna avere un grandissimo spirito di adattamento e non va mai escluso nemmeno il rischio di soffrire di mal di mare. Vale dunque la pena scegliere con attenzione i membri dell’equipaggio, informandoli in modo approfondito sul cosa significhi partire per una vacanza in barca a vela.