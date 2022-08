U.S. Polo Assn. presenta la Collezione Footwear

- pubblicità -

U.S. Polo Assn. presenta la nuova collezione SS 2023. Lo stile e l’eleganza del marchio celebre per il doppio cavallo ha la capacità di interpretare le evoluzioni del settore sportivo e fashion. Il carattere forte e deciso di questo sport si riflette nelle linee calzature che stagione dopo stagione coniugano la tradizione americana con i nuovi trend contemporanei. Essenzialità, funzionalità e praticità accomunano tutte le linee ognuna però forte della propria identità.

U.S. Polo Assn. Footwear Collection

U.S. Polo Assn. amplia la collezione footwear e introduce alcune importati novità per la prossima stagione SS 2023. Il modello premium ELITE torna a calcare la scena grazie ad un design rinnovato nella forma e l’introduzione di nuovi colori per lui e lei. La tomaia è sempre in pelle mentre la suola in gomma leggera EVA è caratterizzata da uno stabilizer bicolore.

Un nuovo ingresso nella collezione è dato da ETHAN, un modello dalle forme arrotondate, di chiara ispirazione running con fondo leggero in cutting dye. Un tocco chic si nota subito su BRYCE, una scarpa in pelle di ispirazione sport ma versatile per ogni occasione di stile. Disponibile anche nell’originale versione mocassino da barca.

Novità importanti invece per BRYAN, una sneaker essenziale dal fondo cassetta e suola effetto used che le conferisce un aspetto vintage. La curiosità è data dalla nuova tecnologia della laseratura che disegna il celebre logo del doppio cavallo creando un piacevole contrasto nella tomaia. Colori accesi a frizzanti vivacizzano SETH una running che richiama l’outdoor grazie all’utilizzo di dettagli tecnici tipici delle calzature per professionisti. Disponibile anche nella versione femminile.

Infine un’ondata di colore per MARE, la nuova sneaker woman in canvas dai colori pastello e dalle grafiche psichedeliche che celebra il Pride Month. Giugno infatti è il mese in cui si promuovono con particolare sensibilità l’auto affermazione, la dignità, l’uguaglianza della comunità LGBTQ+. Per farlo anche U.s. Polo Assn. si è unita alle tantissime le iniziative di maison e brand che ogni anno colorano d’arcobaleno lo streetwear donando alle loro creazioni una nuova veste e avvalorandone la causa.

