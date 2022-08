L’Occitane presenta la Lavanda Bianca

- pubblicità -

La lavanda, come molti fiori, è minacciata dai cambiamenti climatici, ma coltivandola e raccogliendola, sosteniamo anche la creazione di tecniche nuove e innovative per proteggerla. Attualmente stiamo coltivando una nuova varietà di lavanda, chiamata lavanda bianca perché il suo blu è punteggiato di bianco. Più resistente alle condizioni climatiche e meno fragile, è il risultato di oltre 7 anni di ricerca del fondo di dotazione Sauvegarde du Patrimoine Lavandes en Provence. Ha proprietà cosmetiche simili, ma si adatta meglio alle variazioni di clima e di terreno. Una pianta ibrida che combina una ricca diversità genetica e una maggiore resistenza.

Questa nuova lavanda (una miscela di lavanda bianca e blu) è un vero e proprio simbolo dell’impegno e degli sforzi a lungo termine de L’Occitane. Coltivandola vicino alla lavanda blu, si crea la biodiversità: vivendo insieme, si aiutano a vicenda e diventano più resistenti ai cambiamenti climatici e agli insetti portatori di malattie. L’Occitane si preoccupa anche di proteggere le api e di permettere loro di uscire prima di ogni raccolto, in modo che possano continuare a impollinare.

Conosciuto per i suoi benefici calmanti e rilassanti, questo fiore è stato usato per secoli a scopo terapeutico. La fragranza della gamma è più leggera e delicata della lavanda blu, ma altrettanto avvolgente. Si ispira alla gioia di svegliarsi con i raggi del sole sulla pelle, in lenzuola fresche e morbide che profumano d’estate…

La gamma è così composta:

Eau de Toilette Lavande Bianca 50ml

Gel doccia Lavanda Bianca 250ml

Crema Mani Lavanda Bianca 30ml

Latte Corpo Lavanda Bianca 250ml

Profumo in Gel Lavanda Bianca 10ml (solo in vendita su web)

it.loccitane.com