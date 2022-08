Una nuova collezione di fragranze firmate Jo Malone London

- pubblicità -

Cinque nuovi profumi di Jo Malone London in limited edition per andare alla scoperta della bellezza naturale delle Isole Britanniche. Ogni fragranza è l’espressione di un’esperienza acquatica unica. “Il nuoto in acque libere ha un fascino veramente universale e, in particolare oggigiorno, offre un’esperienza accessibile quasi a tutti per assaporare la libertà nella Natura. È questo particolare ad aver ispirato tutti noi e a indurci a celebrarlo con questa collezione”. – Céline Roux, Global Head of Fragrance di Jo Malone London.

I nuovi profumi sono:

Crystal Campion

Le acque cristalline di una baia nascosta, incorniciata dai sassi arrotondati dal mare e ravvivata dalle deliziose sfumature rosa dei fiori di silene. La freschezza dei petali ondulati della rosa si stempera in una nota di violette bagnate di rugiada e un tocco appena accennato di un succoso ribes nero.

Forest Moss

Un raggio di sole filtra fra gli alberi ad alto fusto della foresta, svelando il percorso verso un fiume nascosto. La freschezza di un ginepro ancora verde si intreccia con il profumo naturale di un geranio rustico e di un muschio aromatico.

Salty Amber

L’adrenalina di una nuotata quando sale la marea. Le note sensuali di ambra e patchouli ricordano le profondità marine impenetrabili dalla luce e creano un contrasto con la sensazione di acqua salata e la freschezza energizzante del cardamomo.

Aqua Lemon

Un tuffo nell’acqua dai riverberi azzurri di una piscina all’aperto per una nuotata mattutina mentre una freschezza agrumata pervade l’aria e i rumori della città sono un suono in lontananza. Un’ondata rinfrescante di mandarino si lascia trasportare dalle note energizzanti di menta, delicatamente riscaldate dalla presenza del legno di cedro.

Wood Sage & Sea Salt si abbina perfettamente con ognuno dei nuovi quattro profumi avvolgendoli con un caldo sentore di legno e l’aggiunta di una nota fresca di sale marino. Passeggiate sulla spiaggia accompagnate dal soffio sferzante del vento, l’aria fresca con l’effluvio del sale marino e il profumo minerale delle scogliere frastagliate. In un mix con la presenza rustica e legnosa della salvia. Disponibile in Cologne da 30 ml e 100 ml e come Candela per Interni in special-edition.

