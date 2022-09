Tesori D’Oriente presenta Forest Ritual

- pubblicità -

Il nuovo rituale di benessere si chiama Forest Ritual by Tesori d’Oriente e mira a una riconnessione con il mondo della natura. L’ispirazione del nuovo rituale arriva dall’arte giapponese dello Shinrin-yoku, antichissima pratica di benessere che consiste in un’immersione sensoriale nei boschi o nelle foreste. Il contatto diretto con la natura agisce su corpo e mente, apportando giovamento all’organismo: rinforza il sistema immunitario, riduce la pressione e i livelli di cortisolo, l’ormone responsabile dello stress, e combatte, infine, tristezza e depressione.

Tesori d’Oriente celebra il potere salutare di una passeggiata in una lussureggiante foresta per rigenerare i sensi e ritrovare l’equilibrio interiore, dando vita ad una fragranza messa a punto da maestri profumieri che riproduce naturalmente gli effetti benefici degli oli essenziali rilasciati dagli alberi, i fitoncidi, generando relax e benessere. Questa nuova linea racchiude tutti i benefici del Forest Bathing per ricreare anche a casa un bagno sensoriale nella natura.

La gamma Forest Ritual è così composta:

Bagno Crema Aromatico 500 ml – Un’avvolgente crema per detergere dolcemente la tua pelle, per donarti una piacevole sensazione di calma e relax. Viaggia attraverso i sensi per immergerti in una lussureggiante foresta grazie alle note rinfrescanti della Ninfea Bianca unite a quelle agrumate e legnose del Legno di Hinoki.

Doccia Crema Aromatico 250 ml – Morbido doccia crema deterge dolcemente la tua pelle, per rigenerare i sensi con un’immediata sensazione di relax e benessere. Lasciati trasportare in una lussureggiante foresta grazie alle note rinfrescanti della Ninfea Bianca unite a quelle agrumate e legnose del Legno di Hinoki.

Profumo Aromatico 100 ml – Le note luminose dello Zenzero e quelle delicate della Ninfea bianca si intrecciano con i sentori caldi e austeri del Legno di Hinoki, per dar vita ad un’essenza fresca, radiosa e mistica. Arricchito con un accordo olfattivo che richiama gli oli essenziali rilasciati naturalmente dagli alberi, per evocare la rigenerante sensazione di una passeggiata in una lussureggiante foresta.

Il nuovo rituale Forest Ritual oltre a sostenere Tesori per Natura, il nuovo progetto di responsabilità sociale di Tesori d’Oriente che promuove la salvaguardia di 5 alberi secolari, patrimonio naturale d’Italia, esibisce Note di testa: Limone e Zenzero; Note di cuore: Rosa e Ninfea Bianca. La Ninfea Bianca è originaria dell’Asia, ed è considerata sin dall’antichità simbolo di rinascita. Dalle note rinfrescanti, è molto utilizzata nei rituali di bellezza orientali per le sue proprietà lenitive e idratanti; Note di fondo: Legno di Hinoki e Muschio. Il Legno di Hinoki è uno dei cinque alberi sacri del Giappone, simbolo di purezza e guarigione ed è stato usato per secoli per costruire templi e santuari. Il suo profumo, dalle note agrumate e legnose, ha proprietà calmanti e distensive.

www.tesoridoriente.net