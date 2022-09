Bags & Accessories Collection by U.S. Polo Assn.

- pubblicità -

L’attenta ricerca dei materiali e la cura per le rifiniture e i dettagli sono elementi che fanno parte del DNA di U.S. Polo Assn. e che ancora oggi danno carattere e innovazione alla collezione borse e accessori. Una collezione autentica e audace realizzata con forme inedite e colori brillanti che trova la sua dimensione sia nei look più minimal che in quelli più sofisticati.

Ai colori più basici ed iconici dell’American style (bianco, blu e rosso) del brand si alternano scelte frizzanti e brillanti come il denim, green, orange, giallo e azzurro. Le forme spaziano dalle classiche shopping bags, tote, hobo, zaini, marsupi, tracolle e secchielli. Una collezione all’insegna della creatività data non solo nell’ampia scelta cromatica ma anche nella varietà dei modelli proposti.

Attualità ma uno sguardo sempre rivolto al passato con le linee vintage per lui e lei. La collezione MORNY per l’uomo è una linea sport dal sapore retrò. Un basico in ecopelle, con la stampa iconica in bicolor. Mentre per lei c’è un back to college con HELENA, la borsa iconica sportiva in pieno mood vintage, pronta a rendere i nostri look super nostalgici. Disponibile in diversi giochi bicolori è caratterizzata dal logo a contrasto in stampa plastificata.

Altra novità della collezione donna è data da CHESTER, un modello versatile che si presenta in volumi essenziali e due tracolle: una in jacquard bicolore molto sportiva e trendy mentre l’altra discreta monocolore come la borsa. Colori pop per la collezione CARLSBAG, grazie all’uso della catena e logo a contrasto con la borsa. New entry della SS 2023 è DURANGO, una borsa casual con logo laserato ma dotata di manici che riportano alle briglie del cavallo. In aggiunta anche un manico divertente e colorato con tecnica scoobydoo.

Non mancano infine le linee più classiche caratterizzate da forti richiami al mondo del Polo come il nuovo logo di metallo che porta la staffa simbolo di questo sport, stampe all over realizzate con elementi delle redini, manici con fibbie e anelli che ricordano le briglie dei cavalli e infine attacchi dei manici che riprendono le forme degli accessori delle selle di cavallo. Completano inoltre l’ampia gamma anche la valigeria, le cinture e i foulards.

https://uspoloassn.it/