Gambe in primo piano con i trattamenti BioNike

Il brand BioNike mette in atto una strategia vincente per drenare, snellire e rimodellare le gambe in soli tre step con:

Nutraceutical Depur-Drain, un integratore alimentare con Betulla e Tarassaco per le FUNZIONI DEPURATIVE dell’organismo, e Finocchio, Mais e Pilosella per il DRENAGGIO DEI LIQUIDI corporei. Ibisco e Fillanto favoriscono la funzionalità delle vie urinarie, la Moringa regola l’EQUILIBRIO DEL PESO CORPOREO. Con Mirtillo per la funzionalità del microcircolo (pesantezza delle gambe). Aroma The. Con edulcoranti: eritritolo, sucralosio. Senza Glutine. Naturalmente privo di lattosio.

DEFENCE BODY ReduxCELL Crema snellente corpo

Emulsione dalla texture leggera e di rapido assorbimento studiata per combattere gli inestetismi della cellulite. Favorisce la compattezza cutanea, migliorando visibilmente l’aspetto “a buccia d’arancia”. Formulata con l’esclusivo “AlgaForShape Complex” dall’intensa azione lipolitica, in sinergia con l’applicatore massaggiante, contribuisce a ridurre i grassi stoccati contrastando la formazione di nuovi accumuli adiposi. Senza caffeina.

Ingredienti: L’esclusivo complesso AlgaForShape Complex svolge attività lipolitica, regola la lipogenesi, migliora il trofismo del tessuto connettivo e favorisce l’ossigenazione dei tessuti tramite un’azione detossinante.

DEFENCE BODY ReduxCELL Gel Rimodellante

Trattamento che contrasta con efficacia le adiposità localizzate, contribuendo a rassodare la pelle, migliorandone elasticità, compattezza e levigatezza già dopo una settimana. Formulato con BODYSHAPE COMPLEX, esclusiva sinergia di attivi da alghe rosse, questo nuovo prodotto aiuta a contrastare gli accumuli adiposi su addome, fianchi, cosce e glutei.

Gli attivi da Polisiphonia e da Jania Rubens sono infatti caratterizzati da una spiccata attività lipolitica, combinata con effetti rassodanti e leviganti, grazie alla loro capacità di stimolare anche l’attività dei fibroblasti e la sintesi di collagene. La riduzione dell’accumulo di grasso nelle cellule adipose è quindi combinata con il miglioramento della densità del derma. La sua texture in gel, fresca e al contempo fondente, si presta ad essere piacevolmente massaggiata; la delicata profumazione marina regala elevata sensorialità cosmetica.