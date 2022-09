Illuminare la cucina con Vesoi

- pubblicità -

La cucina è uno degli ambiente in cui si trascorre più tempo nella casa e per il quale è fondamentale una giusta illuminazione intensa e funzionale e al tempo stesso calda e rilassante, in modo da favorire la convivialità. Ottime prestazioni e risparmio energetico sono fondamentali.

- Pubblicità -

Un progetto di lighting design per questa zona della casa può prevedere una combinazione di apparecchi per l’illuminazione con diverse caratteristiche, per unire una luce più di ambiente e indiretta ad un’ illuminazione puntuale, diretta e direzionabile per le zone di lavoro utilizzate durante la preparazione dei pasti. Ecco alcune proposte dal catalogo Vesoi.

TRAVETTA

Lampada a sospensione in legno naturale regolabile in altezza su cavi di tenuta in acciaio. Un look essenziale e le venature a vista sottolineano la naturalezza del materiale e l’artigianalità dell’apparecchio che si armonizza in ogni stile di arredamento. La forma lineare e la possibilità di scegliere tra diverse dimensioni permettono soluzioni progettuali che rispondono alle nuove esigenze del living contemporaneo.

GIRO – TONDO

Giro è una lampada a sospensione, efficiente e funzionale, dal design essenziale, regolabile in altezza. La leggerezza è la caratteristica che lo contraddistingue. Le linee si curvano, fino a chiudersi in un cerchio elegante. Giro è disponibile con emissione interna o esterna all’anello. Molto performante (fino a oltre 14500lm) ed efficiente nel consumo.

E19

- Pubblicità -

Un suggestivo fascio di luce, in una composizione a “grappolo”. La sospensione diventa una soluzione esclusiva per creare la giusta atmosfera nell’ambiente che lo accoglie. La possibilità di scegliere il colore del cavo elettrico offre alla lampada un carattere ancora più distintivo e versatile integrandosi in maniera ottimale con l’arredo degli ambienti.

Giro – ROTONDO E19 TRAVETTA

CARO

- Pubblicità -

Lampada a sospensione led regolabile in altezza su cavi di tenuta in acciaio. Un gioiello dell’illuminotecnica, suggestivo elemento decorativo che testimonia una particolare abilità nell’incanalare e vivificare la luce artificiale. Una scultura di luce capace di adattarsi a qualsiasi tipo di spazio e tendenza di arredo. Struttura in alluminio o ottone. finiture verniciato o galvanizzato. modulo strip-led integrato da 32w 3000k con regolazione di intensità luminosa. caro, l’illuminazione coerente.

BUDINO

Budino è una lampada a sospensione o a soffitto dal corpo armonioso in acciaio verniciato. La sorgente led integrata all’interno del diffusore consente un ottimo confort visivo e una luce diffusa e diretta verso il basso. Un elemento luminoso integrabile in ogni tipo di ambiente grazie alla semplicità della forma, pura ed equilibrata, ideale per illuminare spazi privati che e pubblici. Presentata nella versione a sospensione e applique da 40 e da 50 cm, nelle finiture verniciato totalwhite, totalblack, grigio, verniciato ottone e brunito.

FILTRO

Perfetta per la cucina, per illuminare la tavola o l’isola, Filtro è una lampada a sospensione a luce diretta verso il basso e ad alta efficienza energetica. Il design pulito e lineare è caratterizzato dalla presenza di asolature che giocano con la luce, filtrandola e, al contempo, enfatizzandola, così da dare risalto, attraverso essa, al tavolo e agli altri elementi circostanti..

LUMEN

Una lampada a sospensione con corpo in alluminio regolabile in altezza su cavi in acciaio. Dalla linea sinuosa ed accogliente, Lumen è il risultato di ricerca su materiali di design e innovazione tecnica. L’intreccio di due cavi che sostengono il corpo illuminante aggiunge un tocco originale all’apparecchio che trova posto in qualsiasi tipo di interno.