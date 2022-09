Les Accords de Chanel la nuova collezione make up

- pubblicità -

Questo autunno, lo Studio di Creazione Maquillage di CHANEL afferma ancora una volta la propria expertise in materia di colore con una nuova collezione di rossetti e smalti che si sposano perfettamente alle tonalità del fondotinta ULTRA LE TEINT Fluide. Una collezione senza precedenti che consente di creare un look ton-sur-ton impeccabile, perfetto anche per chi desidera un make up più audace e sofisticato. Il viso, le labbra e le unghie si vestono di armonie e contrasti in una palette di colori versatile: un invito a creare il proprio look partendo dal colorito.

Lo Studio di Creazione Maquillage di CHANEL capitalizza sulla propria expertise in materia di fondotinta, acquisita e sviluppata nel corso di molti anni, per creare rossetti e smalti che si abbinano alla perfezione alle tonalità dei prodotti per il colorito. Per questo motivo la collezione AUTUNNO-INVERNO 2022 racchiude più di semplici accostamenti di nuance: ogni tinta è infatti pensata per un sottotono rosato oppure dorato, così da offrire un risultato senza eguali che doni al make up profondità e luminosità anche in un look ton-sur-ton. Ogni nuance è il risultato di un perfetto connubio tra colore e formulazione, nel rispetto dei più elevati standard ed è offerta in due diversi sottotoni tra cui scegliere a seconda dell’effetto make up desiderato. Le tinte dorate avvolgono le labbra e le unghie con un bagliore luminoso, mentre quelle rosate danno un senso di freschezza.

Grazie a questa precisione nel colore, le tonalità di ULTRA LE TEINT Fluide si abbinano ai colori ROUGE ALLURE e LE VERNIS della stagione per rivelare l ’unicità di ogni donna.

Con una collezione di 12 nuove tinte ROUGE ALLURE e LE VERNIS, le possibilità sono infinite. Ognuno ha così la possibilità di darsi il giusto tono.

Rouge Allure, un rossetto luminoso, satinato e a lunga tenuta, con una consistenza ultra fine che si fonde sulle labbra per un effetto seconda pelle.

Le Vernis, uno smalto di bellezza e protettivo, pensato per far risaltare i colori vibranti. A lunga tenuta e ultra-brillante, offre un risultato laccato omogeneo.

Ultra Le Teint Fluide, un fondotinta ad alta efficacia ed estremamente sofisticato dalla formula ultra-pigmentata, per un risultato opaco luminoso e un confort che dura tutto il giorno.

ww.chanel.com