Stop alle imperfezioni della pelle con Skin & CO

Ogni referenza, dalle creme idratanti al contorno occhi, dal siero viso al detergente viso, fino al bagno doccia esfoliante, firmate Skin & CO, si trova la presenza di un’eccellenza italiana: il tartufo nero. I prodotti sono realizzati al 99% con ingredienti di origine naturale, sostenibili e certificati biologici, per creare formule botaniche efficaci, vegane, clinicamente testate ed eco-friendly. Ne sono esempio alcuni prodotti:

ESSENZA PURIFICANTE VISO (Linea Truffle Therapy)

Si tratta del Tonico più scelto dalle consumatrici di Skin & CO, perché è un booster delicato, lenitivo e purificante che pulisce in profondità, affina i pori e aiuta a rimuovere efficacemente anche le impurità più ostinate. Una formula multi-mirata che illumina, corregge ed uniforma da utilizzare dopo la detersione e prima del siero. Una formula naturale e senza alcool, che rivitalizza e risveglia la pelle con antiossidanti che aiutano a prevenire l’apparenza delle imperfezioni cutanee in pelli problematiche e stressate.

Purifica la pelle da sebo in eccesso per un effetto più opacizzato grazie agli estratti di Salvia, Amamelide, Limone e Arancia.

Illumina la pelle eliminando anche le impurità più ostinate non rimosse durante la detersione grazie ad un complesso astri-settico che rivela un look più sano, luminoso ed uniforme migliorando le prestazioni dei sieri successivi.

Idrata e rassoda grazie a potenti ingredienti antiossidanti che proteggono la pelle.

La formula contiene: Tartufo Nero Invernale – contiene un’alta concentrazione di un potente antiossidante Superoxide Dismutase (SOD) che ripara le cellule danneggiate dai radicali liberi e dagli agenti atmosferici prevenendo ulteriori danni.

Amamelide – antisettico presente in natura, bilancia la produzione di oli, prevenendo l’acne prodotta da batteri e impurità dei pori, riducendone la grandezza e le infiammazioni.

Rosmarino – potente antisettico che conserva grandi proprietà antiossidanti, l'estratto di rosmarino purifica efficacemente i pori della pelle acneica e regola il ricambio cellulare, rivelando cosi un aspetto più giovane. Protegge la pelle dai radicali liberi e dai danni di ossidazione.

Calendula – un attivo estremamente lenitivo, che cura e calma le pelli irritate e sensibili.

Glicerina – emolliente a base vegetale che si usa nella cosmesi per aumentare l'idratazione aiutando la capacità della pelle a mantenersi sempre idratata, ripristinando la superficie danneggiata che causa disidratazione.

POLISHING GOMMAGE MICRO-ESFOLIANTE (Linea Truffle Therapy)

Una crema esfoliante delicata, ricca al tatto e nutriente, con 0% solfati, che aiuta a liberare la pelle da impurità, macchie secche ed opache e perdita di elasticità. Un concentrato botanico soffice, lenitivo e rinforzante che ripristina maggiore luminosità e dona una maggiore idratazione per ammorbidire la grana della pelle, ridurre il look dei segni dell’età e della pelle stressata e stimola il rinnovamento cellulare. Un trattamento adatto a tutti i tipi di pelle e delicato per un uso frequente.

Esfolia la pelle delicatamente grazie alla polvere di nocciolo di albicocca, naturale e biodegradabile.

Nutre e rivitalizza la pelle mantenendo intatta ed idratata la barriera lipidica grazie 5 fonti naturali di idratazione e tono, ricche di acidi grassi essenziali, vitamine ed antiossidanti.

Stimola il rinnovamento cellulare grazie all'estratto di Aloe.

La formula contiene: Tartufo Nero Invernale – un olio nutriente ma secco che non unge la pelle e che la idrata in profondità. Ricco di antiossidanti SOD, aiuta a ravvivare la pelle danneggiata. Ricco di acidi grassi, minerali e vitamine, aiuta la pelle reattiva, mantenendola luminosa.

Olio di Mandorla Dolce – contiene grande quantità di acidi grassi monoinsaturi, proteine, Vitamina A ed E.L’Olio di Mandorla Dolce agisce bene nella pulizia del trucco, oli ed impurità accumulate durante la giornata.

Polvere di Semi di Albicocca – una delicata micronizzazione del nocciolo dell'albicocca, garantisce una delicata esfoliazione, rimuovendo cellule morte ed impurità.

Olio d'Oliva – ricca fonte botanica di squalene, che replica il sebo della pelle, aiutando a mantenere il corretto equilibrio idrolipidico per un aspetto più idratato ed elastico. Lo squalene aiuta a migliora l'aspetto delle linee sottili e delle rughe, ottimizzando la qualità della pelle.

Allantolina – ideale per tutti i tipi di pelle, si comporta come balsamo per la pelle, lenitivo e calmante soprattutto per pelli sensibili ed irritate.

OLIO VISO UNIVERSALE ULTRA PURO (Linea Truffle Therapy)

Un olio lussuoso e un booster di luminosità. Un complesso multi-tasking non comodogenico, ricco ma leggero. Questa formula mira a nutrire l’aspetto della pelle spento con un complesso elasticizzante di proteine e glucidi della mandorla, del tartufo nero e del seme di girasole. Una formula opacizzante, secca ma nutriente, che non unge e si assorbe velocemente lasciando un aspetto della pelle luminoso, energetico ed un aspetto sano grazie all’estratto di carota, di calendula bio e di Vitamina E. Un olio botanico universale che può essere usato in piccole dosi miscelando al siero, crema notte e fondotinta per maggiore luminosità e idratazione ammorbidendo la grana della pelle e riducendo il look di linee sottili e rughe.

Ottimizza l’aspetto della pelle, affinando l’aspetto dei pori e levigando l’aspetto delle piccole linee sottili e rughe.

Aiuta a mantenere il corretto equilibrio idrolipidico della pelle per un aspetto più elastico grazie ad un complesso di squalene vegetale ottenuta dall’oliva.

Calma la pelle stressata ed irregolare apportando idratazione, tono e brillantezza e donando un effetto rimpolpato.

Nella formula: Tartufo Nero Invernale – un olio nutriente ma secco che non unge la pelle e che la idrata in profondità. Ricco di antiossidanti SOD, aiuta a ravvivare la pelle danneggiata. Ricco di acidi grassi, minerali e vitamine, aiuta la pelle reattiva, mantenendola luminosa.

Olio di Mandorla Dolce – contiene grande quantita` di acidi grassi monoinsaturi, proteine,vitamine A ed E.

Estratto di Carota – ricca fonte di betacarotene e vitamina C, regala grande luminosità e giovinezza alla pelle. Fonte indiscutibile di vitamina A e potassio, possiede un forte potere calmante e levigante, che tonifica al meglio anche la zona molto segnata del contorno occhi.

Olio di Oliva – ricca fonte botanica di squalene, che replica il sebo della pelle, aiutando a mantenere il corretto equilibrio idrolipidico della pelle per un aspetto più elastico.

Calendula – stimola, cura e calma pelli irritate e sensibili.

Estratto di foglie di Malva – la Malva Sylvestris ha un forte potere emolliente che cura e ammorbidisce la pelle nutrendola profondamente.

Camomilla – La camomilla ha proprietà astringenti, riequilibranti, antinfiammatorie e lenitive grazie alle quali può essere utilizzata per il trattamento delle pelli sensibili o che presentano problemi di varia natura, dall'acne alla couperose.

