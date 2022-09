Detersione perfetta con i cosmetici Mediterranea

- pubblicità -

Mediterranea, casa cosmetica Made in Italy, presenta Action Milky Cleanser e Action Facial Toner, per un’ottima detersione del viso. Infatti, il latte detergente Action Milky Cleanser (flacone 400 ml), con la sua texture delicata, lascia la pelle morbida e vellutata. La formulazione al 97% naturale incorpora l’estratto di orchidea rosa, ricco di polisaccaridi e minerali, per un’efficace azione idratante, anti-age rigenerante; Il pantenolo stimola la rigenerazione cellulare, il bisabololo derivato dalla camomilla rinforza le proprietà lenitive; il pullulan svolge un’azione antiossidante; l’olio d’oliva e di mandorle dolci sono stati scelti per le proprietà emollienti e nutrienti.

E per sublimare l’efficacia della detersione ed eliminare ogni residuo del detergente restituendo all’incarnato la sua naturale vitalità e luminosità, si consiglia il tonico Action Facial Toner (flacone 250 ml) che, grazie alla presenza degli estratti glicolici di fiori e frutta, dell’acido glicemico e dello ialuronico, giorno dopo giorno affina la grana della pelle, riduce la dilatazione dei pori, uniforma l’incarnato e lo prepara ad accogliere i trattamenti successivi.

Anche in questo caso la formula è al 97% naturale, gli estratti glicolici di papaya, camomilla e limone sono i responsabili dell’azione antiossidante del prodotto e favoriscono il ricambio cellulare, l’estratto di orchidea rosa protegge e dona elasticità all’epidermide, l’acido glicolico scelto per la sua funzione leggermente esfoliante e l’acido ialuronico per l’idratazione.

