Sisley-Paris: l’obiettivo è quello di avere una pelle rinnovata

Sisley-Paris rivela un nuovo gesto di bellezza e presenta Masque Exfoliant Enzymatique. Si tratta di un trattamento a metà tra un esfoliante e una maschera, dalla texture in polvere, fine e leggera, che si trasforma in una crema densa a contatto con l’acqua, adatta a tutti i tipi di pelle, anche quella maschile e pelli sensibili. A differenza degli esfolianti meccanici, la cui efficacia è dovuta all’attrito delle microparticelle sulla pelle, e degli esfolianti chimici che con la loro natura acida dissolvono i collegamenti cellulari, l’esfoliazione a base di enzimi naturali agisce sui legami tra le cellule morte.

Si sa che il maquillage, l’eccesso di sebo, l’inquinamento urbano e le impurità, trasformano la nostra pelle facendola apparire spenta in poco tempo. Per compiere un ulteriore passo avanti dopo il démaquillage, ora esiste un gesto specifico che restituisce al viso purezza, freschezza e luminosità in tempi record. Sisley, leader nel campo delle maschere specifiche, è la marca più venduta nel segmento delle maschere di trattamento per il viso (fonte NPD France, mercato selettivo). Masque Exfoliant Enzymatique si presenta come una polvere bianca, fine e leggera, che si trasforma in una crema densa a contatto con l’acqua. La sua azione purificante risveglia la luminosità cutanea e illumina il viso. Contiene un enzima naturale della frutta ad azione esfoliante, per la prima volta utilizzato da Sisley: la Papaina. Dotata di un potere naturalmente esfoliante, la Papaina degrada i legami tra le cellule morte accumulate sulla superficie cutanea. Queste vengono poi eliminate immediatamente. Morbida e vellutata, la pelle è delicatamente levigata e il film idrolipidico idealmente preservato. Così esfoliata, la pelle è pronta per ricevere i benefici dei trattamenti successivi in maniera ottimale. I pori saranno così meno evidenti, la grana della pelle affinata e levigata. L’incarnato è visibilmente più luminoso e uniforme.

Masque Exfoliant Enzymatique può essere utilizzata anche come pre-maschera: se ne può prolungare l’effetto con la routine illuminante (Masque Eclat Express à l’Argile Rouge o Masque Crème à la Rose Noire), oppure con la routine per pelle sensibile (Masque Givre au Tilleul) o con quella per pelle mista e grassa (Masque Purifiant Profond aux Résines Tropicales).

Può essere usata, molto semplicemente, in una routine di trattamento: dopo averla utilizzata, si può proseguire con i prodotti della collezione à la Rose Noire (Fluide Contour des Yeux, Huile Précieuse, Baume-En-Eau) o con quelli della gamma purificante ed equilibrante alle Resine Tropicali (Lotion Purifiante Équilibrante, Sérum Intesif, Soin Hydratant Matifiant), oppure con qualsiasi altro prodotto di trattamento Sisley-Paris.

www.sisley-paris.com