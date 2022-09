Pure White, la linea di Eisenberg che corregge le macchie brune

- pubblicità -

Un incarnato uniforme e senza macchie è l’aspirazione di gran parte delle donne di tutto il mondo. Le macchie pigmentarie, infatti, rappresentano uno degli effetti meno accettati dalle donne. Diversi sono i fattori che possono determinarne l’insorgenza, tra cui l’avanzare dell’età e l’esposizione al sole. Altre cause della formazione di macchie cutanee possono dipendere da alterazioni ormonali, interazioni con farmaci o sostanze fotosensibilizzanti e spesso si manifestano con una distribuzione irregolare o a chiazze di maggiore pigmentazione intorno agli occhi e alla bocca.

- Pubblicità -

Per contrastare l’iper-pigmentazione e rendere l’aspetto della pelle più uniforme e radioso EISENBERG risponde con la linea PURE WHITE, una linea di trattamenti skincare dal comfort estremo e dai risultati eccezionali, capaci di stimolare il rinnovamento cellulare dell’epidermide e aiutare la pelle ad eliminare i pigmenti in eccesso e favorire la protezione solare (forse la fase più importante di tutte perché la luce ultravioletta rende scura la melanina).

La linea PURE WHITE è dedicata alle donne che sempre più desiderano avere un incarnato uniforme, senza macchie di pigmentazione e un’azione anti-età efficace. La linea è formulata attraverso una sinergia unica di principi attivi naturali, come l’estratto floreale di Bellis Perennis e la Vitamina C stabilizzata, associati alla FORMULA TRI-MOLECOLARE®, il complesso brevettato in tutto il mondo ed esclusivo al marchio, scoperto dalla ricerca EISENBERG, per svolgere un’efficace azione anti-età e anti-ossidante. La sua azione contribuisce a bloccare a monte il processo di iper-pigmentazione, prevenire la formazione di macchie scure e uniformare l’incarnato proteggendo la pelle ed attenuando le macchie brune esistenti. I risultati sono rapidamente visibili e duraturi, senza effetti secondari. I prodotti ad alta performance della linea PURE WHITE rispondono a problematiche e imperfezioni sempre più specifiche per un incarnato perfetto, luminoso, uniforme e un aspetto sano.

- Pubblicità -

CORRECTEUR LUMIÈRE – Airless 50 ml Siero cremoso

- Pubblicità -

Trattamento intensivo e anti-età per contrastare le macchie e ritrovare un aspetto luminoso e perfetto della pelle. Questa formula siero-cremosa concentrata in estratto floreale di Bellis Perennis e di Vitamina C agisce in modo mirato per uniformare la melanina e per rivelare un incarnato più chiaro e luminoso. La Vitamina E previene gli effetti nocivi della luce e dell’ossidazione cellulare. Si applica mattina e sera localmente o su tutto il viso, collo e decolleté, prima del trattamento abituale. E’ consigliato un utilizzo costante di almeno due mesi.

CRÈME DE JOUR SPF 50 – Airless 50 ml

Una crema da giorno anti-età, idratante e dalla protezione intensa, indispensabile per difendersi dalle aggressioni dei raggi UV. Questa crema associa filtri UV di ultima generazione SPF 50+ PA+++ la cui efficacia è aumentata dalla Vitamina E, per un’azione protettiva ed anti-ossidante. L’estratto floreale di Bellis Perennis e la Vitamina C assicurano un incarnato uniforme e luminoso prevenendo la comparsa di macchie scure. Si applica ogni mattina, preferibilmente dopo Sérum Hydratant Fondamental o Correcteur Lumière e il trattamento specifico Crème Contour des Yeux.

MASQUE CREME RELAXANT – Tubo 75 ml

Una maschera in crema super idratante che rivela un incarnato straordinariamente luminoso con risultati eccezionali sin dalla prima applicazione. Il Bisabololo e l’Olio di Rosa selvatica eliminano le tensioni del viso; la Vitamina E svolge un’azione anti-età mentre l’estratto floreale di Bellis Perennis e la Vitamina C attenuano visibilmente le macchie brune e uniformano l’incarnato. Ideale una o due volte la settimana su viso, collo e decolleté. Lasciare in posa 15-20 minuti. Far penetrare l’eccesso che rimane in superficie con leggeri movimenti ascendenti oppure risciacquare con acqua o con la lozione preferita. Quindi proseguire con il trattamento abituale.

CRÈME CONTOUR DES YEUX – Airless 30 ml

Una delicata emulsione cremosa per proteggere la zona del contorno occhi dalle aggressioni del tempo e del clima, grazie ad un mix perfettamente equilibrato di principi attivi, tra cui l’Acido Ialuronico e la Vitamina E. L’estratto floreale di Bellis Perennis e la Vitamina C contrastano le macchie pigmentarie, uniformano l’aspetto e offrono un’azione anti-infiammatoria continua. Eccellente base trucco, garantisce uniformità e confort.

ÉMULSION PURIFIANTE – Airless 50 ml

Questa formula mirata restringe efficacemente i pori e permette di ridurre le antiestetiche macchie brune lasciate dai brufoli. L’Olio essenziale di buccia di Limone offre quotidianamente un’azione purificante, antisettica e detossinante, mentre l’estratto floreale di Bellis Perennis e la Vitamina C aiutano a ritrovare un incarnato più luminoso e uniforme.

SOIN NOURRISSANT INTÉGRAL – Vasetto 50 ml – Crema Notte Viso

Una crema anti-età, ricca e calmante, complemento ideale dei trattamenti quotidiani e correttori anti-macchie, per rigenerare durante il sonno le pelli più affaticate. La Vitamina E offre un’azione idratante e antiossidante efficace, mentre l’estratto floreale di Bellis Perennis e la Vitamina C aiutano a ritrovare un incarnato luminoso e uniforme.

it.eisenberg.com e sephora.it