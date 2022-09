Una questione di Allure…Noir Allure di Chanel

- pubblicità -

La sua silhouette è riconoscibile tra mille. Il suo packaging nero laccato e illuminato d’oro svela una firma iconica e desiderabile. Sembra ovvia anche la gestualità intuitiva a cui invita in modo assolutamente irresistibile. Eppure, qualcosa è cambiato. Il nuovo mascara NOIR ALLURE scrive il nuovo capitolo nella storia del clic inimitabile e dal fascino senza tempo: quella dell’allure di CHANEL.

L’elegante clic è irrinunciabile: un autentico eco al suono dell’emblematico rossetto della Maison… Proprio come ROUGE ALLURE, NOIR ALLURE sublima questo gesto di bellezza quotidiano, restituendogli tutta la sua eleganza. Rielaborato per adattarsi a questo nuovo monolite, l’ingegnoso sistema di apertura e chiusura brevettato garantisce una perfetta chiusura ermetica. Un design essenziale e raffinato per sottolineare la sensualità del gesto.

Per creare NOIR ALLURE, CHANEL aggiunge una sfumatura inedita alla sua tinta iconica: la sua intensità estrema è sapientemente arricchita da un tocco di rosso. Impercettibile, la sua presenza è però indispensabile: rende questo nuovo nero ancora più vibrante e magnetico, misterioso e indefinibile, ipnotico… in un battito di ciglia. Il nero dell’eleganza e dell’audacia: NOIR ALLURE veste lo sguardo di un’intensità unica. Volume, lunghezza estrema, curvatura audace e massima definizione: in un solo gesto, lo sguardo è valorizzato in tutte le sue dimensioni. NOIR ALLURE assicura un risultato make up perfetto sotto ogni punto di vista. La sua formula è inedita. Ultra-efficace, resistente all’umidità e no transfer, questo mascara non sbava e scorre perfettamente sulle ciglia, per un risultato make up facile da realizzare. Associata a un applicatore appositamente studiato, la sua speciale consistenza assicura l’erogazione di una dose ideale di prodotto in un solo gesto, per ciglia volumizzate, perfettamente definite e separate.

La sua formula trattamento contiene tre cere di origine naturale: cera d’api, cera di carnauba e cera di riso, che agiscono rispettivamente su volume, curvatura e lunghezza delle ciglia, offrendo un risultato a lunga tenuta. Inoltre, è arricchita con provitamina B5, scelta per le sue proprietà idratanti e fortificanti, per proteggere le ciglia a ogni applicazione.

Sottile e flessibile, l’applicatore presenta diverse file di punte sottili; lo spazio tra di esse funge da serbatoio, concentrando la texture di prodotto, per poi distribuirne la perfetta quantità sulle ciglia. Infine, ultimo segreto celato dal prezioso nettare nero, l’applicatore di NOIR ALLURE è bordeaux, in omaggio al rivestimento interno delle iconiche borse CHANEL.

La vista, il tatto, il suono… l’efficacia perfetta. La sensualità di un gesto che sottolinea una femminilità affermata. L’eleganza di una firma e di un colore iconici.

Il risultato make up di NOIR ALLURE è completato da una creazione esclusiva: LES 4 OMBRES INTENSITÉ che svela un’armonia di quattro nuance di ombretti naturali e satinate. La nuova tinta BLEU CARBONE di STYLO YEUX WATERPROOF, disponibile in edizione limitata, esalta e intensifica lo sguardo.

