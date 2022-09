Back to the beauty routine con Dr.Jart+

- pubblicità -

Il “Back to” è ormai arrivato e con lui la necessità di una coccola in più per la nostra beauty routine. Mare, salsedine ma anche montagna, la continua esposizione ai raggi solari e una vita meno regolare del solito hanno sicuramente modificato la nostra tradizionale beauty routine. Ed ecco allora venirci incontro Dr.Jart+, il noto brand skincare coreano con i suoi must-have per aiutare la pelle a riprendere il suo aspetto sano e vitale e a mantenerlo tonico e luminoso. Obiettivo: nutrire la pelle e idratarla partendo dall’esfoliazione che deve necessariamente essere delicata ma efficace grazie alla linea Pore Remedy di Dr.Jart+. Un’unione perfetta data dal PHA Exfoliating Serum, il siero esfoliante ideale per rimuovere le cellule morte e riportare la pelle ad una perfetta idratazione e dalla Purifying Mud Mask, la maschera all’argilla verde e sale marino per rimuovere le impurità e lasciare la pelle liscia e levigata.

- Pubblicità -

Se si desidera una piacevole sensazione di freschezza e leggerezza al viso garantendo comunque un’ottima idratazione ecco la Vital Hydra Solution Biome Water Cream, la crema in gel che grazie all’acido ialuronico attiva i principi nutritivi per favorire una corretta idratazione della pelle. La ricetta segreta è data infatti da batteri amici della pelle che riequilibrano il microbioma cutaneo, lo proteggono dalle aggressioni esterne, aumentano l’elasticità migliorandone la luminosità.

Anche il contorno occhi necessita di idratazione: con Ceramidin Eye Cream, la crema della linea Ceramidin con duplice azione, rinforza la barriera cutanea dell’area sottile e sensibile del contorno occhi, spesso danneggiata dall’esposizione al sole, assicurando una perfetta idratazione. Alimentati dal complesso di 5 Ceramidi brevettato da Dr.Jart+, i Ceramidi Incapsulati donano un’idratazione intensa e rinforzano la barriera cutanea della pelle secca e danneggiata del contorno occhi. Applight™, inoltre, l’esclusiva formula illuminante di Dr.Jart+ ad azione antiossidante, nutre la pelle e protegge l’area del contorno occhi dagli agenti esterni, causa di invecchiamento cutaneo.

- Pubblicità -

Sephora.it