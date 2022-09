Dal 1965 ad oggi, si tramanda l’Heritage di King Seiko

Due nuovi orologi meccanici si aggiungono oggi alla collezione King Seiko. Entrambi sono espressione, in modi differenti, dello spirito del tempo, 60 anni fa, quando King Seiko fu creato.

Questa nuova riedizione del King Seiko ripropone l’orologio KSK del 1965 in ogni dettaglio ma mostra un quadrante argentato in una tonalità color champagne e lancette e indici dorati che evocano la raffinata eleganza della serie originale. Nel 1965, quattro anni dopo la creazione del primo King Seiko, fu presentata una seconda serie nota come King Seiko KSK. È stato questo design a definire per sempre il carattere della collezione, con la sua cassa dai profili decisi e l’alta funzionalità. Anche con un movimento automatico, l’orologio mantiene il profilo affusolato dell’originale grazie alla sottigliezza del Calibro 6L35. Il nuovo orologio combina un quadrante piatto con ampi indici sfaccettati e lancette dai bordi affilati, che richiamano con precisione le caratteristiche essenziali del design del 1965. Proprio come l’originale, le anse sfaccettate presentano superfici piatte e angoli accentuati e sono rifinite con la lucidatura a specchio Zaratsu priva di distorsioni. Il vetro zaffiro “box-shaped” presenta un rivestimento antiriflesso sulla superficie interna, che offre un’elevata leggibilità da qualsiasi angolazione. La bellezza duratura della cassa è assicurata dal rivestimento super resistente, che protegge l’orologio dai graffi.

Il fondello riporta il nome King Seiko e lo stesso emblema del KSK del 1965. Sulla corona compaiono il nome Seiko e il simbolo “W”, che indica l’impermeabilità del KSK. Anche la fibbia è ricreata fedelmente. Questa nuova riedizione del King Seiko KSK è disponibile in edizione limitata di 1.700 esemplari presso selezionati rivenditori autorizzati Seiko e le boutique Seiko di tutto il mondo. Il quadrante di questa seconda nuova creazione King Seiko presenta una finitura sunray con tenui sfumature di viola che catturano la bellezza del glicine Kameido e le sue delicate gradazioni di colore.

Il nuovo orologio condivide anche il design deciso del King Seiko KSK del 1965. La forma della cassa si combina con il vetro zaffiro “box-shaped” per creare un profilo armonioso ed elegante al polso. Il rivestimento antiriflesso sulla superficie interna del vetro garantisce un’elevata leggibilità da qualsiasi angolazione. Il bracciale rende omaggio al design dell’originale serie King Seiko e le sue numerose superfici sfaccettate riflettono la luce in modo dinamico e in continua evoluzione. Il calibro 6R31 offre una riserva di carica di 70 ore e l’orologio è resistente all’acqua fino a 10 bar. Oltre al bracciale in acciaio l’orologio è dotato di un secondo cinturino in pelle grigio chiaro con impunture viola.

www.seikowatches.com