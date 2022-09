La Maison annuncia l’apertura della Guerlain Private Lounge: un’area esclusiva per vivere l’esperienza di servizi personalizzati offerti dai Guerlain Experts e concedersi una pausa dalla frenetica vita milanese. La Guerlain Private Lounge è situata al primo piano in corrispondenza della Boutique Guerlain in Via Monte Napoleone 1 ed è accessibile solo su appuntamento. All’interno della Guerlain Private Lounge è racchiusa la Facial Suite in cui è possibile vivere l’esclusiva esperienza dei trattamenti viso skincare personalizzati ispirati alla tradizione e ai valori della Maison Guerlain.

Un lussuoso scrigno, intimo e riservato, per immergersi in un’esperienza olistica multisensoriale che dona beneficio a corpo e mente. Una coccola personalizzata impreziosita dalle eccezionali linee di trattamento Abeille Royale per riparare e illuminare la pelle di un nuovo splendore e Orchidée Impériale per apparire subito più giovane e riposata, meticolosamente applicate dalle Skincare Expert Guerlain.

In aggiunta, la Guerlain Private Lounge offre agli ospiti la possibilità di vivere l’esperienza dei servizi realizzati dai Guerlain Experts in un ambiente esclusivo.

Fragrance Consultation : per scoprire la passione di Guerlain nella celebrazione dell’arte dei profumi e esplorare le proprie intime emozioni in una location unica e riservata.

: per scoprire la passione di Guerlain nella celebrazione dell’arte dei profumi e esplorare le proprie intime emozioni in una location unica e riservata. Make-up Masterclass : learning by doing, il Make-up Artist Guerlain svela i segreti per un make-up perfetto, personalizzato e adatto alle diverse occasioni.

Skincare Facialist Consultation : consigli dei Guerlain Experts e gestuelle di bellezza e per scoprire la routine skincare più adatta alle proprie esigenze.

Eventi Esclusivi emblema di eccellenza, lusso sofisticato ed eleganza. I Guerlain Experts, insieme a illustri ospiti, condurranno alla scoperta dei valori di bellezza artistica della Maison, caratterizzata da un approccio sostenibile e da una continua evoluzione dalle sue radici attraverso la scienza e l’innovazione.

