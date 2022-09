Il metallo come rivestimento offre una seconda pelle all’architettura, dando vita a un’ampia possibilità di forme, pattern, effetti tattili e colori profondi. I rivestimenti per pareti e pavimenti di De Castelli si distinguono per l’altissima qualità realizzativa, apporto di elevate tecniche artigianali che le rendono uniche nel panorama internazionale.

Copycat – design Cino Zucchi [In copertina]

L’incontro fra design, tecnologia e sperimentazione ha reso possibile la realizzazione di Copycat, elegante mosaico a tessera esagonale a spessore variabile. Le tessere in ottone, rame e acciaio inox sono preassemblate su rete in fibra di vetro a formare un modulo che facilita l’installazione a parete o a pavimento.

Yoko – design Leonardo Sonnoli

Il linguaggio grafico di Leonardo Sonnoli dà vita a un gioco di superfici intarsiate. Yoko è un sistema di moduli in acciaio inox Depeep con inserti in ottone o rame spazzolato, che accoglie la casualità come metodo per la creazione di composizioni sempre uniche e originali.

Circle Wall – R&D De Castelli

Circle Wall è un sistema di rivestimento che gioca con le calde nuance dell’ottone declinato nelle sue finiture più preziose. Il metallo satinato, ossidato e spazzolato si dispone secondo una sequenza ininterrotta di variazioni per creare una ricca palette cromatica che sfuma dall’oro al bronzo, dal marron bruciato al testa di moro. Il rivestimento decorativo modulare a parete è realizzato attraverso la sovrapposizione di moduli rotondi, già preassemblati su staffe per il fissaggio a parete.