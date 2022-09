DAPHNÉ Sanremo promuove il rispetto per il mare

Il foulard di seta dedicato ad Imperia e alle “Signore del Mare” è creato in esclusiva per la storica manifestazione del Ponente Ligure da DAPHNÉ Sanremo. Il brand si è lasciato coinvolgere dalla passione per il mare integrando i valori della tradizione e dello sport velistico per farne il principio ispiratore che ha spinto il team creativo a tracciare un disegno di due eleganti velieri storici che solcano il mare, con la collina del Parasio a campeggiare sullo sfondo.

Il foulard Limited Edition è stato scelto come trofeo per il “Premio DAPHNÉ per la sostenibilità” che sarà assegnato all’imbarcazione che meno impatta sull’ambiente, sia per la scelta dei materiali di costruzione sia per il restyle della barca, delle vele e delle divise dell’equipaggio, in armonia con lo spirito e la tradizione dello yachting.

L’impegno organizzativo di Assonautica e la determinazione del Comune di Imperia sono stati fondamentali per continuare a ospitare nel cuore del Ponente Ligure un evento ormai punto di riferimento delle vele classiche del Mediterraneo.

Una delle mission di DAPHNÉ consiste nel mettere in atto e incoraggiare azioni ecologicamente responsabili e iniziative volte a favorire la salvaguardia dell’ambiente marino e il Santuario Pelagos con comportamenti responsabili per ridurre al minimo l’impatto ambientale, sviluppo sostenibile, valorizzazione e promozione delle aree marine protette, lotta all’inquinamento ed educazione ambientale. Una sfida per la casa di moda sanremese, la cui volontà è da sempre quella di ricercare la bellezza e l’originalità attraverso il proprio lavoro, promuovendo in modo dinamico il territorio del Ponente Ligure e cogliendone il meglio nel rispetto della natura.

www.daphne.it