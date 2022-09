The Power of Nature la nuova collezione di ROSSOPREZIOSO

La collezione The Power of Nature di ROSSOPREZIOSO è un viaggio metaforico che mette in contatto il proprio lato più selvaggio con il mondo circostante visto come un luogo incantato e potente, da scoprire e da rispettare. Ispirata proprio da un mondo di paesaggi incontaminati, non ancora modificati dalla mano dell’uomo e per questo così suggestivi e imponenti, la palette di colori proposta è di forte impatto visivo, con contrasti cromatici dinamici.

Dune è il colore del deserto al tramonto, quando si tinge di toni aranciati e dorati e le dune di sabbia si vestono di riflessi cangianti al calar del sole. Alpi è un verde luminoso con riflessi argentei, come il verde delle stelle alpine o dei prati di montagna nelle ore del vespro. È anche quel verde del manto erboso che si fonde con gli abbaglianti sprazzi di luce candida delle vette più alte ancora innevate.

Grafite, un grigio intenso e metallizzato, racchiude in sé l’energia dei minerali e la loro magnificenza. Luoghi aspri, rocciosi o vulcanici che riempiono gli occhi di stupore e riverenza. Ciclamino, infine, è un intenso rosa fucsia, che ricorda quei fiori invernali che vincono il freddo per primi ed hanno la forza di sbocciare in inverno tra ghiaccio e neve. Avvolti dalla loro misteriosa forza vitale, questa loro caratteristica li porta ad essere considerati in molte culture simbolo della ciclicità e dell’immortalità della vita.

Le linee della collezione FW22 sono molteplici, ma perfettamente assortite tra loro. CHAIN UP si veste di nuovi colori intensi, con i quarzi idrotermali in forte contrasto rispetto alle nuances degli smalti, la linea ICON non rinuncia alle sue caratteristiche minimal shapes capaci di rendere protagonista assoluto il gioco di colore.

Le vere novità della stagione sono la linea RIVER, in cui il legno colorato è accompagnato dalle rotondità di “sassolini” in argento che, come ciottoli di fiume luminosi, regalano una lucentezza trasparente ai gioielli, e la linea BRAVE HEART in cui elementi in legno laccato e smaltato, che ricordano cuori stilizzati, si arricchiscono di luminose pietre dal taglio briolette.

The Power of Nature FW22 celebra la Natura nel suo significato più profondo, come Madre Terra, capace di accogliere, dare la vita e rincuorare, ma al contempo incutere timore e pretendere rispetto. Per ROSSOPREZIOSO, mai come in questa stagione, la Donna è Natura e la Natura è Donna.

shop.rossoprezioso.com