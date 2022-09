Anti-age globale di Uriage, per pelli mature

Per soddisfare le esigenze specifiche della pelle matura, Uriage presenta AGE ABSOLU, con un’azione globale per combattere i segni dell’invecchiamento cutaneo e ottenere risultati visibili. AGE ABSOLU è stata formulata per essere incorporata in una routine completa anti-age, che dovrebbe includere anche una buona idratazione, un’alimentazione equilibrata e una corretta protezione dai raggi UV.

La componente centrale dell’azione globale offerta da questa nuova gamma, ideale dai 50 anni di età (che completa l’attuale gamma Age Lift) è un potente effetto «booster» di collagene, che stimola la produzione di questa proteina, fondamentale per una pelle dall’aspetto giovane con una combinazione di principi attivi che agiscono in sinergia e sono rinomati per la loro comprovata efficacia. La linea Age Absolu è composta da due nuovi prodotti: Age Absolu Crema Rosa Ridensificante e Age Absolu Maschera notte Ridensificante.

Age Absolu Crema Rosa Ridensificante 50ml, è una crema vellutata, intensamente confortevole e…rosa. La pelle dopo il trattamento risulta ridensificata, più uniforme e rimpolpata grazie ad un mix di attivi. I contorni del viso sono più definiti. L’incarnato è più fresco e roseo. Applicare la Crema Rosa Ridensificante, mattina e/o sera su viso e collo, anche su pelli sensibili. La sua fragranza floreale, fresca e legnosa aggiunge sensorialità alla texture. Dermatologicamente testata.

Age Absolu Maschera notte ridensificante 50ml, una maschera notte dermatologica con una texture rosea, per avvolgere la pelle delicatamente e fornire un’azione anti-età unica. Arricchita con estratto di melograno, uniforma e rimpolpa. I pori sono ristretti, la pelle è più liscia. La presenza di acidi organici, potassio, fosforo e steroli dona un effetto rigenerante e ristrutturante. La grana e la struttura della pelle sono migliorate. Applicare la Maschera notte Ridensificante ogni sera su viso e collo, anche su pelli sensibili. Ha la stessa fragranza floreale, fresca e legnosa della crema. Dermatologicamente testata.

Pionieri nella protezione dalla luce blu, Uriage ha mantenuto la tecnologia «Blue Light Barrier»: un complesso di principi attivi che protegge dagli effetti ossidativi legati alla costante esposizione alla luce blu e protegge fibroblasti e cheratinociti.

ww.uriage.com