Advanced Ceramide Lift & Firm Eye Cream di Elizabeth Arden

Elizabeth Arden ha dato il via a una rivoluzione con le Capsule alle Ceramidi, sieri monodose studiati su misura per problematiche individuali, che rendono la cura della pelle semplice. Dai creatori delle pluripremiate Capsule alle Ceramidi, arriva la NUOVA Advanced Ceramide Lift & Firm Eye Cream 15 ml: una crema setosa e di rapido assorbimento, ora con Ceramidi 5 volte più potenti per reintegrare ciò di cui la pelle ha bisogno ma che perde con il tempo.

Questa crema rassodante per il contorno occhi è dotata della nostra tecnologia 3D Fit, un sistema a triplice azione che sfida l’età per rassodare, idratare intensamente e migliorare l’elasticità della pelle. Grazie alle Ceramidi, ai Tetrapeptidi e all’Estratto di Stella Alpina, la pelle è più luminosa, levigata e dall’aspetto visibilmente più giovane in sole 2 settimane. Questa crema per il contorno occhi dalla texture ultra-leggera e a rapido assorbimento, offre un’idratazione che dura tutto il giorno e riduce visibilmente linee, occhiaie, zampe di gallina e gonfiore.

Ingredienti chiave e benefici di Advanced Ceramide Lift & Firm Eye Cream

Ceramidi: rinforzano la barriera cutanea per nutrire, levigare e proteggere la pelle dalla perdita di idratazione.

Tetrapeptidi: Riducono visibilmente le rughe e aiutano a ripristinare la compattezza e l’elasticità.

Estratto di stella alpina: aiuta a ridurre l’aspetto delle zampe di gallina ripristinando la tensione cutanea, contribuisce a migliorare i contorni del viso per un aspetto più scolpito.

Alghe rosse: supporta la naturale produzione di ceramidi della pelle e reintegra l’umidità persa per aumentare l’idratazione.

Miscela di Niacinamide: migliora l’aspetto degli occhi affaticati e minimizza le occhiaie e le borse.

Le nuove creme sono confezionate in modo sostenibile in materiale riciclato post-consumo, elegante e a basso impatto ambientale.

