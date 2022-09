Collezione Yeux 2022 Les 4 Ombres Tweed de Chanel

Per Maison CHANEL, il tweed è una fonte di infinite possibilità e offre una straordinaria libertà creativa. Infatti, quasi un secolo fa, fu proprio Gabrielle Chanel che rivoluzionò il guardaroba femminile con le sue prime creazioni in tweed. Mademoiselle amava molto la morbidezza e il motivo irregolare del tweed, caratteristiche che donano a questo tessuto un aspetto naturale e un’eleganza casual e informale. Lo Studio di Creazione Maquillage CHANEL si ispira a questo tessuto emblematico per creare la COLLEZIONE YEUX 2022. Il tweed si reinventa ancora una volta negli ombretti con un’edizione limitata di LES 4 OMBRES, la palette di quattro nuance per gli occhi creata nel 1982 e divenuta un irrinunciabile del make up CHANEL.

Per la nuova collezione, quattro creazioni esclusive si vestono di un motivo tweed a rilievo sulla superficie di ogni ombretto. Proprio come l’intreccio di fibre diverse dà vita al tweed, le quattro nuance dall’intensità modulabile si sfumano insieme per ottenere risultati make up chic e audaci. Per questa occasione speciale, i packaging sono impreziositi da una pochette in tweed creata dalla Maison Lesage, che fa parte dei Métiers d’Art CHANEL dal 2002.

Ciascuna delle quattro armonie offre una palette di colori unica, adatta a tutti gli incarnati: Tweed Fauve, Tweed Cuivré, Tweed Pourpre e Tweed Brun et Rose. Gli ombretti modulabili si applicano in sinergia per creare diversi look, dal più semplice e naturale al più sofisticato. Per completare le armonie di ombretti, STYLO YEUX WATERPROOF si declina in due nuove tinte: Cuivré Doré, per illuminare lo sguardo, e Bois Noir, per dare maggiore intensità.

