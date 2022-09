Le bellezze autunnali all’Hotel Gardena Grödnerhof

Il famoso foliage autunnale dipinge di rosso, arancione e giallo gli incantevoli paesaggi dolomitici all’Hotel Gardena Grödnerhof, appagando il senso estetico e mentale di chi li vive e li attraversa, immergendosi in quella sensazione di benessere immediato. Allevia lo stress, combatte la pigrizia e le temperature miti che caratterizzano questo periodo garantiscono piacevoli escursioni alla scoperta delle valli che compongono il magnifico territorio delle Dolomiti, per una cromoterapia en plein air.

L’Hotel Gardena Grödnerhof di Ortisei in Val Gardena offre escursioni guidate (anche in mountainbike) alla scoperta delle cime tinte dai suggestivi colori autunnali in compagnia della guida esperta o in solitaria. L’Hotel Gardena Grödnerhof è una vera e propria oasi di tranquillità. Vanta quasi un secolo di storia, avendo iniziato la propria attività nel lontano 1923, ed è stata la prima struttura a Ortisei a fregiarsi delle 5 stelle. Entrato ormai molti anni fa a far parte della prestigiosa associazione internazionale dei “Relais & Châteaux”, i suoi standard ottemperano alle celebri “5 C” ovvero Courtoisie, Charme, Caractère, Calme, Cuisine (cortesia, charme, carattere, tranquillità e ottima cucina). Gli ospiti riconoscono sin dal momento del loro arrivo un’accoglienza davvero speciale e unica. È proprio anche per questo che all’hotel ha saputo distinguersi e ottenere la nomina cinque stelle nel premio Forbes Travel Guide’s 2022 Star Awards.

