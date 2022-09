Blue Botanical, la nuova collezione di Bullfrog

Texture dal colore intenso come il mare, una fragranza salina, un’efficacia profonda che rigenera la pelle come un tuffo nell’oceano: è la nuova collezione Bullfrog Blue Botanical. Cinque innovativi trattamenti Made in Italy a base di ingredienti naturali, studiati per migliorare il livello di idratazione della pelle, rendendola più tonica, rilassata e radiosa.

Cinque prodotti che assicurano una nuova vitalità e un viso più luminoso, una linea che profuma di mare grazie agli elementi energizzanti dell’esclusivo Blue Botanical Complex: l’estratto di alghe di mare che migliora l’integrità strutturale della pelle prevenendo la disidratazione, l’estratto di corteccia di pino marittimo dalle proprietà lenitive che dona vigore alla pelle e l’olio di Azulene, deliziosamente blu, una molecola estratta dalla camomilla attraverso il vapore dalle proprietà calmanti, perfetto per la pelle facilmente irritabile. Tre è il numero magico per una routine essenziale firmata Blue Botanical: mousse detergente, siero booster e crema idratante da utilizzare mattina e sera ai quali si aggiungono le maschere esfolianti e nutritive, per un intenso effetto well aging.

Primo step : rimuovere tutte le impurità con la Mousse Detergente Anti-Inquinamento: una texture liquida che si trasforma in una mousse delicata e fresca dalle proprietà idratanti, emollienti ed antinfiammatorie.

Secondo step : la magia di Oltresiero . Blu come l'oltremare, Oltresiero è un booster che va oltre alle aspettative: tonifica grazie alla presenza di acido ialuronico a diversi pesi molecolari in grado di penetrare in profondità il derma e assicura un'idratazione efficace e duratura.

Terzo step: la Crema Idratante Tonificante che mantiene la pelle idratata a lungo tonificandola al tempo stesso. Ai tre trattamenti da utilizzare mattina e sera, si aggiungono le due maschere da utilizzare una o due volte la settimana, separatamente o in combinazione con la tecnica del multimasking, applicando contemporaneamente per 15 minuti le due formule su diverse zone del viso, a seconda delle esigenze.

La Maschera Esfoliante Anti-Inquinamento è essenziale per rimuovere le cellule morte che ostruiscono i pori e far sì che i prodotti idratanti possano penetrare in profondità. Grazie alla polvere di carbone è ideale per contrastare brufoli e punti neri.

La Maschera Tonificante Nutriente lenisce in profondità, protegge e idrata la pelle, anche la più secca, regalando un effetto istantaneo fresco e tonico, grazie all’estratto di alghe rosse, inoltre, è in grado di ripristinare la barriera cutanea limitando la disidratazione. Bullfrog Blue Botanical è una nuova ondata di energia dalla quale è bello farsi travolgere.

bullfrogbarbershop.com