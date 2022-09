Ecodesign per l’ingresso di casa: proposte TEAM 7 in puro legno naturale

TEAM 7 dedica alla zona ingresso una raffinata collezione di mobili e complementi di arredo dal design premiato, che portano in casa la bellezza senza tempo del legno naturale e tutte le sue straordinarie proprietà, regalando un caldo benvenuto agli ospiti di casa.

Molto più che semplice luogo di passaggio: l’ingresso è il biglietto da visita di ogni casa, la prima e ultima impressione che lasciamo ai nostri ospiti, ma anche uno degli spazi domestici più trafficati nel viavai di tutti i giorni. Per questo è importante organizzarlo con mobili pratici e funzionali, capaci di esprimere la personalità di chi vive la casa. L’ingresso rappresenta inoltre anche un prezioso spazio di decompressione, che attraverso la giusta scelta di materiali e design, contribuisce a creare un clima di relax, benessere e armonia.

Specializzata nella produzione di arredi ecologici, realizzati su misura in puro legno naturale, l’azienda austriaca TEAM 7 dedica alla zona ingresso una raffinata collezione di mobili e complementi arredo dal design premiato, che portano in casa la bellezza senza tempo del legno. Ogni prodotto TEAM 7 è un pezzo unico ricco di funzionalità brevettate, risultato di un mix ben dosato di high-tech e falegnameria artigianale. Specchi multifunzione, appendiabiti, mobili contenitori e armadi, scarpiere e mensole svuotatasche: le proposte di TEAM 7 sono studiate per adattarsi alle personali esigenze di progettazione degli spazi e sono disponibili in diverse essenze di legno.

100% puro legno naturale

Il legno naturale di TEAM 7 proviene da selvicoltura sostenibile e viene lavorato a poro aperto dalle sapienti mani degli artigiani austriaci. Si tratta di un materiale autentico, vivo, bello da guardare e soprattutto da vivere. Seguendo la regola di purezza di TEAM 7, tutte le superfici in legno vengono trattate esclusivamente con olio naturale, una miscela composta da ingredienti naturali come l’olio di semi di lino, l’olio di soia e la cera d’api. Senza vernici, laccature o altri componenti chimici, il legno rimane libero da sostanze nocive e conserva le sue straordinarie proprietà: i pori restano aperti e il legno continua a respirare, assorbendo l’umidità e rilasciandola lentamente nell’aria, creando così un clima sano e piacevole in casa.

Zero compromessi

L’impegno che TEAM 7 tutt’oggi dedica alla sua missione è totale e privo di compromessi. Parta dalla materia prima, con il legno naturale che proviene da foreste gestite secondo standard eco-sostenibili e da fornitori selezionati. Prosegue nella produzione, durante la quale l’azienda si impegna in una rigida politica di zero-rifiuti. Contagia infine anche il design, studiato per dare forma a pezzi senza tempo, destinati a vivere per sempre, generazione dopo generazione.

Dall’albero al mobile finito

L’intero processo produttivo è interamente nelle mani dell’azienda: dalla coltivazione e selezione della materia prima, fino alla realizzazione del progetto finale e la consegna al cliente. Ciò richiede un’organizzazione impeccabile e una grande preparazione tecnica. TEAM 7 produce esclusivamente su commessa e ogni fase è gestita internamente nelle sedi produttive in Austria: a partire dalla stagionatura del legno, passando per il taglio, la selezione, la lavorazione e l’assemblaggio fino alla fase di finitura con olio naturale e la logistica.

Ecologici da sempre, anche quando non era di moda

Oggi TEAM 7 guida la classifica dei produttori di arredi ecologici e distribuisce i propri prodotti in oltre 30 paesi al mondo, con una quota export pari all’86%. L’azienda conta sulla collaborazione di 730 dipendenti, suddivisi fra le sue due sedi austriache e la segheria in Ungheria. L’assortimento comprende cucine, tavoli, sedie, complementi soggiorno, tavoli bassi, oltre che l’arredo completo per la zona notte, l’home office e la camera dei bambini.