Labbra perfette con la cosmesi di Biofficina Toscana

Biofficina Toscana presenta una nuova linea dedicata alla cura delle labbra. Denominatore comune l’olio di vinaccioli bio dalle note proprietà antiossidanti-protettive. La linea è composta da quattro prodotti: Scrub labbra levigante 15 ml, trattamento delle labbra con olio di vinaccioli bio toscano, miele, oli vegetali e microgranuli naturali per una delicata azione esfoliante-levigante ed un effetto labbra rosee e morbidissime. L’aroma è dolce e zuccherino;

Maschera labbra rimpolpante 15 ml, nutriente-idratante e antiossidante. Con olio di vinaccioli bio toscano combinato con acido ialuronico, oli e burri emollienti-idratanti. La formula è arricchita da due complessi per migliorare l’aspetto del tessuto cutaneo: complesso antiossidante e anti-pollution con estratto acquoso di microalghe, ottenuto con moderne tecniche biotecnologiche, con funzione protettiva e restitutiva e complesso riequilibrante del microbiota cutaneo con alghe e acqua di mare che contrasta arrossamenti ed imperfezioni;

Siero contorno labbra 15 ml, svolge un’azione restitutiva e rigenerante. Ricco di attivi e dalla consistenza leggera, questo siero contiene olio di vinaccioli bio toscano dalle proprietà nutritive, emollienti e antiossidanti, acido ialuronico e estratti bio dalla funzione lenitiva-idratante. Indicato anche per la zona del contorno occhi;

Crema labbra riparatrice 15 ml, ripara e idrata le labbra grazie a un sapiente mix di quota acquosa e nutriente tipica delle emulsioni, ideale come completamento del trattamento scrub, protegge in maniera prolungata dagli agenti atmosferici. Con olio di vinaccioli bio toscano dalle proprietà nutritive, emollienti e antiossidanti. Grazie alla presenza di zuccheri e glicoli ha inoltre un effetto tensore volumizzante per labbra rimpolpate idratate, morbide e protette.

Ad accompagnare i quattro prodotti labbra, Biofficina Toscana presenta una capsule in edizione limitata di matite labbra colorate. Declinate in cinque tonalità colore, sono ispirate al mondo del vino, ulteriore omaggio al territorio toscano.

www.biofficinatoscana.com